Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образом

Вівторок 16 грудня 2025 12:57
Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образом Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анастасія Цимбалару знову привернула увагу шанувальників стильним виходом. У новій зйомці зірка продемонструвала ефектний total black образ.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Цимбалару

Образ побудований на складному, але продуманому балансі між жіночністю і силою. Центральним елементом "луку" став чорний корсетний топ-бюстьє зі щільною посадкою, який чітко окреслює талію і формує витончений силует.

Такий елемент є прямим відсиланням до білизняного стилю, який вже кілька сезонів не втрачає актуальності й активно використовується не тільки у вечірній, а й у повсякденній моді.

Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образомАнастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Контрастом до структурованого корсета стала напівпрозора чорна сорочка з органзи.

Об'ємні довгі рукави надають образу легкості та загадковості, пом'якшуючи жорстку геометрію корсета. Саме цей прийом створює ефект багатошаровості та робить образ глибшим і візуально складнішим.

Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образомЦимбалару показала стильний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Нижню частину ансамблю формує мініспідниця з фатиновим шлейфом. Багатошаровий тюль не тільки подовжує силует, а й переводить образ у площину вечірньої моди, де допустимі перебільшення і сміливі рішення.

Особливу увагу стилісти приділили аксесуарам. Чорний кашкет у стилі авіатор став несподіваним, але влучним акцентом. Він додав в образ характеру, гостроти та відчуття power dressing, розбавивши романтичну і будуарний складник.

Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образом"Лук" Анастасії Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Завершують образ колготки, а також туфлі на високих підборах, що підкреслюють довжину ніг. Світле хвилясте волосся і стриманий макіяж з акцентом на очі створюють необхідний баланс і не перевантажують загальну композицію.

Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образомЦимбалару задає тренди (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Чому цей образ підійде для святкування Нового року 2026

Цей образ легко повторити на Новий рік, адже він побудований на універсальних елементах, які вже є або легко знайдуться в більшості гардеробів.

Корсет або корсетний топ у чорному кольорі давно перестав бути виключно вечірнім одягом і чудово підходить для святкової ночі - він зробить акцент на фігурі.

Другий плюс - багатошаровість. Напівпрозору сорочку або лонгслів із сітки чи органзи можна замінити будь-яким трендовим прозорим верхом, який легко з'єднати навіть із базовою спідницею або штанами.

Такий прийом надає образу святковості та візуальної глибини, що ідеально працює для новорічних вечірок.

Спідницю зі шлейфом теж не обов'язково копіювати буквально. Досить вибрати міні або міді зі святкової тканини - фатину, оксамиту або атласу - щоб зберегти драматичний настрій образу.

А мілітарі-акцент у вигляді кашкета або структурованого аксесуара легко замінити на трендові сережки, ремінь або сумку з чіткими лініями.

Корсет, вуаль і мілітарі: Цимбалару вразила новим total black образомАнастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)


