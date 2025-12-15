Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка
Святковий гардероб не обов'язково має бути великим і яскравим. Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала, як за допомогою елегантних костюмів і мінімуму аксесуарів створити сучасні образи для Різдва і Нового року 2026.
Класичний чорний костюм
Перший образ, який демонструє Христина на фоні прикрашеної новорічної ялинки - це чорний костюм з оксамиту.
- Жакет: приталений, з чітко окресленими плечима, що надає силуету структурованості та впевненості. Акцентний золотий ґудзик - єдина яскрава деталь.
- Штани: прямого крою, візуально подовжують ноги.
- Подробиці: під жакетом помітний витончений мереживний топ або бралет, який додає нотку жіночності та чуттєвості, не переходячи межу вульгарності. Образ завершують чорні гостроносі туфлі.
- Вердикт: цей "power suit" - ідеальне рішення для корпоративу або офіційної вечірки, де потрібно виглядати одночасно і строго, і святково.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Смарагдовий шик
Другий образ, представлений Христиною, - це смарагдово-зелений оксамитовий костюм з шортами.
- Колір: насичений глибокий смарагдовий - один з найбільш трендових кольорів зими 202-2026, прекрасно гармонує з золотими та срібними новорічними прикрасами.
- Фасон: двобортний жакет із золотими ґудзиками, V-подібний виріз, що візуально витягує шию.
- Низ: короткі оксамитові шорти - сміливий вибір, що дозволяє продемонструвати стрункі ноги.
- Аксесуари: мінімум прикрас, увагу зосереджено на фактурі тканини й кольорі.
- Вердикт: сміливий, але елегантний вибір для дружньої вечірки або святкування в заміському будинку.
Христина Решетнік показала модний "лук" для вечірки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Бордова сукня-жакет
Одним з найпривабливіших образів стало використання довгого бордового блейзера в якості сукні.
Колір: глибокий, насичений відтінок марсала або бургунді - альтернатива класичному червоному, що має дорожчий і благородніший вигляд.
Крій: подовжений двобортний жакет, який у поєднанні з туфлями на високих підборах перетворюється на мінісукню.
Взуття: чорні гостроносі туфлі-мюлі з лакованими деталями.
Вердикт: ідеальний варіант для побачення, коктейльної вечірки або неформального святкування. Цей образ підкреслює жіночність, але при цьому зберігає нотку строгості, властиву блейзеру.
"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Сірий костюм
Четвертий лук відрізняється від оксамитової серії, демонструючи інший погляд на святковий образ - сірий костюм із блиском.
Колір і фактура: комплект складається з сукні-міні та жакета в сірому кольорі. Тканина, ймовірно, має легке вкраплення люрексу, що забезпечує делікатне святкове мерехтіння.
Силует: сукня прямого або приталеного силуету, доповнена подовженим жакетом.
Взуття: туфлі-човники нюдового кольору на високій шпильці - класичний прийом, що візуально подовжує ноги та додає образу легкості.
Вердикт: стриманий і елегантний варіант для тих, хто віддає перевагу нейтральним кольорам, але не хоче відмовлятися від святкового блиску.
Дружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Як повторити стиль дружини Решетніка
Христина Решетнік напередодні свят доводить, що для створення розкішного образу достатньо кількох ключових елементів.
- Акцентна тканина: обирайте оксамит, атлас або тканини з делікатним блиском.
- Структурований верх: жакет або блейзер - основа елегантності.
- Глибокі кольори: смарагдовий, бордовий, сапфіровий або класичний чорний.
- Мінімалізм в аксесуарах: не перевантажуйте образ. Дозвольте якості та фактурі одягу говорити за себе.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
