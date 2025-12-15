ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка

Понеділок 15 грудня 2025 14:32
UA EN RU
Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Святковий гардероб не обов'язково має бути великим і яскравим. Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала, як за допомогою елегантних костюмів і мінімуму аксесуарів створити сучасні образи для Різдва і Нового року 2026.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Класичний чорний костюм

Перший образ, який демонструє Христина на фоні прикрашеної новорічної ялинки - це чорний костюм з оксамиту.

  • Жакет: приталений, з чітко окресленими плечима, що надає силуету структурованості та впевненості. Акцентний золотий ґудзик - єдина яскрава деталь.
  • Штани: прямого крою, візуально подовжують ноги.
  • Подробиці: під жакетом помітний витончений мереживний топ або бралет, який додає нотку жіночності та чуттєвості, не переходячи межу вульгарності. Образ завершують чорні гостроносі туфлі.
  • Вердикт: цей "power suit" - ідеальне рішення для корпоративу або офіційної вечірки, де потрібно виглядати одночасно і строго, і святково.

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини РешетнікаХристина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Смарагдовий шик

Другий образ, представлений Христиною, - це смарагдово-зелений оксамитовий костюм з шортами.

  • Колір: насичений глибокий смарагдовий - один з найбільш трендових кольорів зими 202-2026, прекрасно гармонує з золотими та срібними новорічними прикрасами.
  • Фасон: двобортний жакет із золотими ґудзиками, V-подібний виріз, що візуально витягує шию.
  • Низ: короткі оксамитові шорти - сміливий вибір, що дозволяє продемонструвати стрункі ноги.
  • Аксесуари: мінімум прикрас, увагу зосереджено на фактурі тканини й кольорі.
  • Вердикт: сміливий, але елегантний вибір для дружньої вечірки або святкування в заміському будинку.

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини РешетнікаХристина Решетнік показала модний "лук" для вечірки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Бордова сукня-жакет

Одним з найпривабливіших образів стало використання довгого бордового блейзера в якості сукні.

Колір: глибокий, насичений відтінок марсала або бургунді - альтернатива класичному червоному, що має дорожчий і благородніший вигляд.

Крій: подовжений двобортний жакет, який у поєднанні з туфлями на високих підборах перетворюється на мінісукню.

Взуття: чорні гостроносі туфлі-мюлі з лакованими деталями.

Вердикт: ідеальний варіант для побачення, коктейльної вечірки або неформального святкування. Цей образ підкреслює жіночність, але при цьому зберігає нотку строгості, властиву блейзеру.

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини Решетніка"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сірий костюм

Четвертий лук відрізняється від оксамитової серії, демонструючи інший погляд на святковий образ - сірий костюм із блиском.

Колір і фактура: комплект складається з сукні-міні та жакета в сірому кольорі. Тканина, ймовірно, має легке вкраплення люрексу, що забезпечує делікатне святкове мерехтіння.

Силует: сукня прямого або приталеного силуету, доповнена подовженим жакетом.

Взуття: туфлі-човники нюдового кольору на високій шпильці - класичний прийом, що візуально подовжує ноги та додає образу легкості.

Вердикт: стриманий і елегантний варіант для тих, хто віддає перевагу нейтральним кольорам, але не хоче відмовлятися від святкового блиску.

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини РешетнікаДружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити стиль дружини Решетніка

Христина Решетнік напередодні свят доводить, що для створення розкішного образу достатньо кількох ключових елементів.

  • Акцентна тканина: обирайте оксамит, атлас або тканини з делікатним блиском.
  • Структурований верх: жакет або блейзер - основа елегантності.
  • Глибокі кольори: смарагдовий, бордовий, сапфіровий або класичний чорний.
  • Мінімалізм в аксесуарах: не перевантажуйте образ. Дозвольте якості та фактурі одягу говорити за себе.

Як створити елегантний образ на Різдво та Новий рік: секрети дружини РешетнікаХристина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі