Даша Квиткова покорила паркет "Танців з зірками" модным уличным образом (фото)

Участники новых "Танців з зірками" активно готовятся к премьере. Среди них - популярная блогер Даша Квиткова, которая поделилась кадрами закулисья проекта и мгновенно поразила новым стильным аутфитом.

Подробнее об образе Квитковой рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Каким образом покорила Квиткова

Блогерша появилась на площадке проекта в стильном и комфортном образе, который идеально подходит для нынешней зимней погоды. Она выбрала объемную светло-голубую куртку, которая не стесняет движений и согревает в прохладное время.

На низ Даша надела черные широкие брюки, которые добавляют спортивного шика и свободы во время движений. На одном из фото видно, как она покоряет паркет танцевальным трюком вместе со своим партнером Евгением Котом.

Квиткова и Евгений Кот (фото: instagram.com/kvittkova)

Завершает образ модная дутая обувь белого цвета, которая обеспечивает комфорт и тепло. Она идеально подходит для репетиций, прогулок или шопинга, когда приходится много ходить или даже бегать.

В комментариях к публикации блогерша раскрыла детали модного образа. Как выяснилось, стильная куртка, которая напоминает "косуху", легкая жилетка и обувь принадлежат бренду Puma.

На фотографиях из павильона волосы Квитковой распущены, а искренняя улыбка подчеркивает ее естественность и позитивный настрой. Судя по подписи под фото, она с особой энергией готовится к эфиру шоу.

"У нас финишная прямая к мечте..." - отметила она.

Модный образ Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Что известно о "Танцях з зірками" 2025

Напомним, Квиткова не единственная, кто примет участие в спецвыпуске "Танці з зірками. Рух до життя". Проект покажут 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.

На паркет также выйдут Руслана Данилкина, Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталья Островская, Никита Добрынин, Натали Солоник, KOLA, Павел Текучев, Наталка Денисенко и Григорий Решетник.

Среди танцовщиков зрители увидят Евгения Кота, Юлию Сахневич, Александра Прохорова, Павла Симакина, Анну Манжулу, Антона Нестерко, Анну Карелину, Яну Цибульскую, Макса Леонова, Виталия Загоруйко, Надин и Сергея Ефремова.

Поразит предновогодний выпуск проекта и обновленным составом жюри, в который вошли Дмитрий Дикусар, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и MONATIK.