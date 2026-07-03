Данський стартап пропонує захистити Одесу від "Шахедів": на якому етапі розробка

Данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon для захисту Одеси від "Шахедів". Це рій автономних безпілотних надводних суден, які знищуватимуть дрони на відстані 10-20 км від берега.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів засновник і CEO данської компанії BlueShadow Чарльз Махер.

"Наша технологія розроблена для захисту людей у прибережних регіонах України - насамперед Одеси, яка регулярно потерпає від ударів шахедів саме з боку моря, де можливості протиповітряної оборони обмежені", - зазначив Махер.

За його словами, мета компані захистити міста, інфраструктуру та торгівлю.

"Захищаючи ці ключові аспекти прибережної зони України, ми даємо свободу долати тиск Росії, а також відновлюватися навіть після бойових дій у ситуації гібридної війни", - підкреслив засновник компанії.

Сама технологія складається з двох частин. Перша - це технологічна платформа C4ISR, яка об'єднує рої безпілотних суден, що працюють у морі, з системами command and control вищого рівня, такими як Delta, Кропива та SkyMap.

Компанія отримує інформацію від цих систем і водночас передає їм дані, отримані від своїх сенсорів.

Друга частина - технологія Blue Shadow Edge, модуль автономності, який встановлюється на кожне безпілотне надводне судно.

Це дозволяє суднам діяти як ескадра, об'єднана спільною операційною картиною, і самостійно ухвалювати рішення для оптимізації бойового зіткнення.

Якщо система фіксує, що шахеди наближаються з певного напрямку, вона може перенаправити туди окремі судна або весь рій.

Система оптимізована саме для перехоплення. Кожне судно, яке встановлює контакт із ціллю, визначає ймовірність її знищення, а рій ухвалює рішення, які саме судна братимуть участь у бою. Далі відбувається виявлення, супровід, класифікація цілі та оцінка завданих ушкоджень - щоб зрозуміти, чи потрібне повторне залучення.

"Наразі ми перебуваємо на етапі розробки. Основна платформа вже працює, і ми використовуємо її для внутрішнього бета-тестування - це вже продемонстровано й функціонує", - додав Махер.

За його словами, ця система здатна знищувати необмежену кількість дронів.

Кожне судно нестиме кілька перехоплювачів, а самі судна проєктуються модульними: їх можна комплектувати блоками з дронами-квадрокоптерами, ракетами, кулеметами, а в перспективі - й засобами РЕБ чи іншими енергетичними перехоплювачами.

"Реальне обмеження, на мою думку, - це кількість суден і перехоплювачів на них. Що стосується кількості цілей, які може обробляти програмне забезпечення, - вона практично необмежена завдяки розподіленому сенсингу та потужним обчисленням на рівні Blue Shadow Edge", - зазначив засновник компанії.