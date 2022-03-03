Нет данных, что Беларусь планирует присылать свои войска для помощи российским оккупантам, - Пентагон

В Пентагоне нет никаких данных касательно того, что Беларусь планирует присылать подразделения своих вооруженных сил для помощи российским оккупантам в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

"Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Путин начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще осенью 2021 года. Поэтому он может задействовать 150 тысяч солдат и более 120 батальонно-тактических групп.

При этом большинство из этих сил уже находятся на территории Украины. Они потеряли темп наступления, но это значит, что у российских войск больше нет сил для наступления.

"Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе", - подчеркнул Джон Кирби.