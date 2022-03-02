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Четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции

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Швеция, Среда 02 марта 2022 23:59
Четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции Фото: Шведские ВВС (militaryleak.com)
Автор: Антон Федорцив

Четыре истребителя России 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции. На перехват вылетели шведские Jas 39 Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Вооруженных Сил Швеции.

По два российских Су-24 и Су-27 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд. По тревоге Швеция подняла в небо свои истребители. Они лишь задокументировали инцидент, поскольку россияне быстро улетели.

"Это демонстрирует, что наша готовность на хорошем уровне. Мы были на месте, чтобы защитить территориальную целостность и границы Швеции. Ситуация была под полным нашим контролем", – заявил командующий шведскими ВВС Карл-Иохан Эдстрём.

Он также добавил, что Стокгольм серьезно относится к произошедшему на фоне вторжения РФ в Украину. Действия российских военно-воздушных сил Эдстрём назвал "непрофессиональными и безответственными".

К слову, президент Франции Макрон объяснил сохранение контактов с Путиным даже после вторжения в Украину.

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