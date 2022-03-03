Минобороны начали формировать подразделения из иностранных добровольцев
Фото: Начали формировать "иностранный легион" (www.gettyimages.com)
В Украине начали формировать "Иностранный легион". Тысячи иностранных добровольцев встанут плечом к плечу с украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали формироваться специальные подразделения "Иностранного легиона".
Тысячи иностранных добровольцев изъявили желание встать плечом к плечу с украинскими военными для того, чтобы защитить мир от путинской агрессии.
Напомним, что в Украине создан координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.
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