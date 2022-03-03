ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны начали формировать подразделения из иностранных добровольцев

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 01:58
Минобороны начали формировать подразделения из иностранных добровольцев Фото: Начали формировать "иностранный легион" (www.gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

В Украине начали формировать "Иностранный легион". Тысячи иностранных добровольцев встанут плечом к плечу с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали формироваться специальные подразделения "Иностранного легиона".

Тысячи иностранных добровольцев изъявили желание встать плечом к плечу с украинскими военными для того, чтобы защитить мир от путинской агрессии.

Напомним, что в Украине создан координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси