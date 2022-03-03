ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Немає даних, що Білорусь планує надсилати свої війська для допомоги російським окупантам, - Пентагон

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 02:51
Немає даних, що Білорусь планує надсилати свої війська для допомоги російським окупантам, - Пентагон Фото: білоруські війська (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Пентагоні немає жодних даних щодо того, що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх збройних сил для допомоги російським окупантам у бойових діях на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить необхідність послати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні", - заявив спікер Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Путін почав зосереджувати Бойові потужності навколо України ще восени 2021 року. Тому він може залучити 150 тисяч солдатів та понад 120 батальйонно-тактичних груп.

При цьому більшість з цих сил вже знаходяться на території України. Вони втратили темп наступу, але це означає, що у російських військ більше немає сил для наступу.

"Українці також відновили свої сили і готові до запеклої боротьби", - підкреслив Джон Кірбі.

Нагадаємо, Міноборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців. Тисячі іноземних добровольців встануть пліч-о-пліч з українськими військовими в боротьбі проти російських окупантів.

Ми також писали про те, що чотири російські літаки порушили повітряний простір Швеції. На перехоплення миттєво вилетіли шведські Jas 39 Gripen.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Пентагон
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі