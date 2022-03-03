Немає даних, що Білорусь планує надсилати свої війська для допомоги російським окупантам, - Пентагон
У Пентагоні немає жодних даних щодо того, що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх збройних сил для допомоги російським окупантам у бойових діях на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.
"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить необхідність послати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні", - заявив спікер Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, Путін почав зосереджувати Бойові потужності навколо України ще восени 2021 року. Тому він може залучити 150 тисяч солдатів та понад 120 батальйонно-тактичних груп.
При цьому більшість з цих сил вже знаходяться на території України. Вони втратили темп наступу, але це означає, що у російських військ більше немає сил для наступу.
"Українці також відновили свої сили і готові до запеклої боротьби", - підкреслив Джон Кірбі.
Нагадаємо, Міноборони почали формувати підрозділи з іноземних добровольців. Тисячі іноземних добровольців встануть пліч-о-пліч з українськими військовими в боротьбі проти російських окупантів.
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