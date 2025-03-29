У Данії закликали США змінити тон щодо Гренландії після заяв Венса
У Данії попросили США змінити тон заяв щодо Гренландії. Копенгаген закликає спільно працювати, щоб зміцнити безпеку в Арктиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена в X (Twitter).
"Звісно ж ми відкриті до критики. Але маємо бути чесними: нам зовсім не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія - близькі союзники", - сказав міністр у відеозверненні.
Він додав, що Данія розуміє прагнення США про те, що вони "потребують більшої військової присутності в Гренландії, про що говорив віцепрезидент Венс", і висловив готовність обговорити це питання.
Расмуссен також відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Данія недостатньо робить для безпеки в Арктиці, нагадавши, що окремо Венс говорив те саме про США.
"Річ у тому, що ми усі пожинали дивіденди від миру. Усі ми діяли, виходячи з припущень, що Арктика буде регіоном незначної напруги. Але ці часи скінчилися", - заявив глава МЗС, додавши, що "статус-кво" вже не варіант.
Що сказав Венс
Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною відвідав Гренландію. Спочатку повідомлялося, що острів відвіває лише дружина Венса і її візит матиме культурно-просвітницький характер.
Але згодом віцепрезидент США вирішив приєднатися, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.
Під час поїздки до Гренландії Венс заявив, що США поки не збільшать кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.
Зазіхання Трампа щодо Гренландії
Дональд Трамп ще за часів першого президентства говорив про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він почав знову зазіхати на острів.
Нещодавно під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше". Він також казав, що вважає можливою анексію острова. У Данії після цих слів президента США нагадали йому про міжнародне право.
У Гренландії пройшли протести проти політики президента США Дональда Трампа.
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