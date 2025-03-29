У Данії закликали США змінити тон щодо Гренландії після заяв Венса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена в X (Twitter).

"Звісно ж ми відкриті до критики. Але маємо бути чесними: нам зовсім не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія - близькі союзники", - сказав міністр у відеозверненні.

Він додав, що Данія розуміє прагнення США про те, що вони "потребують більшої військової присутності в Гренландії, про що говорив віцепрезидент Венс", і висловив готовність обговорити це питання.

Расмуссен також відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Данія недостатньо робить для безпеки в Арктиці, нагадавши, що окремо Венс говорив те саме про США.

"Річ у тому, що ми усі пожинали дивіденди від миру. Усі ми діяли, виходячи з припущень, що Арктика буде регіоном незначної напруги. Але ці часи скінчилися", - заявив глава МЗС, додавши, що "статус-кво" вже не варіант.

Що сказав Венс

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною відвідав Гренландію. Спочатку повідомлялося, що острів відвіває лише дружина Венса і її візит матиме культурно-просвітницький характер.

Але згодом віцепрезидент США вирішив приєднатися, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.

Під час поїздки до Гренландії Венс заявив, що США поки не збільшать кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.