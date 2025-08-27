У МЗС Данії викликали представника США через секретну операцію у Гренландії: подробиці
Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав тимчасового повіреного у справах США у Копенгагені Марка Штро через спробу американських громадян вплинути на жителів Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
За даними видання, влада Данії підозрює кількох американців у проведенні "секретної операції" з метою змусити жителів Гренландії "до підпорядкування США". У данській розвідувальній службі вважають, що Гренландія стала "об'єктом різних кампаній" щодо втручання у внутрішні справи чи впливу населення.
"Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи королівства, очевидно, буде неприйнятною", - йдеться в повідомленні Ларса Лекке Расмуссена.
Глава МЗС Данії також пообіцяв провести серйозну розмову із представником США з цього питання.
Що передувало
Після інавгурації президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про можливе приєднання Гренландії – автономної території у складі Данії – до США. Він стверджував, що цей крок є "абсолютною необхідністю" для національної та економічної безпеки Сполучених Штатів.
Гренландія, яка є напівавтономною територією Данії, висловлює протест проти ідеї приєднання до США, на острові відбулися акції протесту проти політики Трампа. Також варто зазначити, що Данія відкидає можливість продажу острова.
Згодом Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс разом із дружиною. Під час візиту він повідомив, що США наразі не планують збільшувати військову присутність на Гренландії, але акцентував увагу на важливості забезпечення її безпеки.
Також повідомлялося, що у Данії порадили Венсу змінити тон заяв щодо Гренландії і закликали спільно працювати над безпекою в Арктиці. Крім того, міністр закордонних справ Данії нагадав, що Гренландія також є частиною НАТО.