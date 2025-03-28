США поки не збільшать кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку, - Венс
Сполучені Штати Америки не мають планів щодо збільшення військової присутності у Гренландії. Однак адміністрація президента Дональда Трампа націлена "забезпечити безпеку цієї території".
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Венс заявив, що не передбачає необхідності використання військової сили в Гренландії під час відвідування напівавтономної території Данії з іншими посадовими особами адміністрації Трампа.
"Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться", - сказав віцепрезидент.
Водночас, коментуючи наявність американської бази в Гренландії, Венс підкреслив її стратегічну важливість.
"Ми вважаємо, що це має сенс, і оскільки ми вважаємо, що люди Гренландії розумні та добрі, ми вважаємо, що зможемо укласти угоду в стилі Дональда Трампа, щоб забезпечити безпеку цієї території, а також Сполучених Штатів Америки", - підкреслив він.
Трамп зазіхає на Гренландію
Зауважимо, що раніше віцепрезидент не раз говорив про інтерес США до Гренландії, заявлявши, що вона потрібна для "безпеки американського народу".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював інтерес до придбання Гренландії.
Раніше сьогодні він навіть повторив тезу Венса, що США нібито повинні отримати Гренландію заради глобальної безпеки. Ба більше, за словами Трампа, США "не зможуть обійтися" без острова.
Варто зауважити, що влада Гренландії не підтримує такі наміри Трампа. Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинув територіальні зазіхання президента США Дональда Трампа щодо острова.
Натомість він заявив, що Гренландія прагне бути незалежною.
Загалом, ініціативи Трампа щодо Гренландії викликали негативну реакцію як з боку данської влади, так і серед самих гренландців, які прагнуть зберегти свою автономію та незалежність.
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