ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это неприемлемо": премьер Дании ответила на попытки влияния США на Гренландию

Дания, Среда 27 августа 2025 16:26
UA EN RU
"Это неприемлемо": премьер Дании ответила на попытки влияния США на Гренландию Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко отреагировала на сообщения о возможных попытках лиц из близкого окружения президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Фредериксен обсудила ситуацию во время встречи с делегацией Сената США. Она подчеркнула, что Дания воспринимает такие попытки вмешательства очень серьезно и намерена четко донести свою позицию американским коллегам, чтобы избежать любых попыток отрицать факты.

"Мы четко дали понять, что это неприемлемо. И мы очень прямо передадим это нашим коллегам в США, которые могли бы легко отвергнуть это как неправду, если бы это не было так", - заявила Метте Фредериксен.

Ее слова подчеркивают готовность Дании отстаивать суверенитет Гренландии и защищать внутренние процессы от внешнего влияния.

Давление со стороны США

Поводом для обсуждения стали данные о том, что по меньшей мере трое лиц, связанных с Трампом, совершали поездки в Гренландию. Они собирали имена местных жителей, которые потенциально могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Действия американцев собеседники называют "инфильтрацией" и "операциями влияния", направленными на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком. Такие попытки вмешаться во внутренние процессы вызвали серьезное беспокойство в Дании.

Позиция Трампа

С момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты должны взять под контроль Гренландию из соображений национальной и международной безопасности. Однако это требование было категорически отвергнуто не только Гренландией, но и Данией, при поддержке других европейских стран.

После заявлений Трампа в Гренландии прошли протесты.

Также сообщалось, что в Дании посоветовали Вэнсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. Кроме того, министр иностранных дел Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.

Накануне Вэнс заявил, что США пока не увеличат количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дания Гренландия
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы