"Это неприемлемо": премьер Дании ответила на попытки влияния США на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко отреагировала на сообщения о возможных попытках лиц из близкого окружения президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в Гренландии.

Фредериксен обсудила ситуацию во время встречи с делегацией Сената США. Она подчеркнула, что Дания воспринимает такие попытки вмешательства очень серьезно и намерена четко донести свою позицию американским коллегам, чтобы избежать любых попыток отрицать факты. "Мы четко дали понять, что это неприемлемо. И мы очень прямо передадим это нашим коллегам в США, которые могли бы легко отвергнуть это как неправду, если бы это не было так", - заявила Метте Фредериксен. Ее слова подчеркивают готовность Дании отстаивать суверенитет Гренландии и защищать внутренние процессы от внешнего влияния.