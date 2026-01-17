У Данії підсумували переговори в США щодо Гренландії та попередили про "червоні лінії"
У Данії заявили про конструктивні переговори у Вашингтоні щодо майбутнього Гренландії, а також попередили США про "червоні лінії" і закликали всіх зберігати "холодний розум".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена в Facebook.
За словами Расмуссена, він не очікував, що одна поїздка до Вашингтона змусить адміністрацію США відмовитися від ідеї контролю над Гренландією. Водночас глава МЗС Данії наголосив, що його метою було започаткувати реальний діалог, і цього вдалося досягти.
"Ми провели конструктивну розмову з Джей Ді Венсом і Марко Рубіо та домовилися про процес, спрямований на пошук виходу зі складної ситуації", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що Копенгаген чітко окреслив свою позицію щодо суверенітету Королівства, назвавши це "червоною лінією". За словами Расмуссена, Гренландію неможливо купити чи завоювати, а будь-яке порушення цієї межі зведе подальші переговори нанівець.
"Тепер я прошу всіх нас зберігати холодний розум та тепле серце. І спробувати дивитися далі медійного шуму та коротких повідомлень та виконувати роботу, яку ми домовилися розпочати. Ми чітко дали зрозуміти, що суверенітет Королівства - це "червона лінія". Гренландію не можна купити чи завоювати. У 2026 році ми торгуватимемо між людьми, а не людьми!" - написав Расмуссен.
Водночас Данія, США та Гренландія домовилися про створення "робочої групи високого рівня", яка має напрацювати спільний підхід до подальших обговорень щодо острова.
Напруга між Данією та США через Гренландію
Як відомо, 14 січня у Вашингтоні пройшла зустріч за участі міністерки закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт, глави МЗС Данії Ларса Льокке Расмуссена, державного секретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Зустріч відбулася з ініціативи Копенгагена після того, як президент США Дональд Трамп посилив заяви щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.
Раніше глава Білого дому заявляв, що США готові взяти Гренландію під контроль "важким шляхом", якщо сторони не дійдуть згоди.
Нагадаємо, Дональд Трамп останнім часом почав частіше говорити про те, щоб Гренландія увійшла до складу США. Він стверджує, що це необхідно в межах захисту від Росії та Китаю.
Однак в Гренландії, яка є автономною в складі Данії, а також у Копенгагені - проти приєднання острова до США. Більше того, прогнозується, що спроби США захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, поставлять хрест на НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Водночас у Європі готуються до можливого протистояння зі США та проводять спільні військові навчання з Данією на випадок спроб Вашингтона захопити острів.
Союзники також готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.