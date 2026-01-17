У Данії підсумували переговори в США щодо Гренландії та попередили про "червоні лінії"

У Данії заявили про конструктивні переговори у Вашингтоні щодо майбутнього Гренландії, а також попередили США про "червоні лінії" і закликали всіх зберігати "холодний розум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена в Facebook.

За словами Расмуссена, він не очікував, що одна поїздка до Вашингтона змусить адміністрацію США відмовитися від ідеї контролю над Гренландією. Водночас глава МЗС Данії наголосив, що його метою було започаткувати реальний діалог, і цього вдалося досягти.

"Ми провели конструктивну розмову з Джей Ді Венсом і Марко Рубіо та домовилися про процес, спрямований на пошук виходу зі складної ситуації", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що Копенгаген чітко окреслив свою позицію щодо суверенітету Королівства, назвавши це "червоною лінією". За словами Расмуссена, Гренландію неможливо купити чи завоювати, а будь-яке порушення цієї межі зведе подальші переговори нанівець.

"Тепер я прошу всіх нас зберігати холодний розум та тепле серце. І спробувати дивитися далі медійного шуму та коротких повідомлень та виконувати роботу, яку ми домовилися розпочати. Ми чітко дали зрозуміти, що суверенітет Королівства - це "червона лінія". Гренландію не можна купити чи завоювати. У 2026 році ми торгуватимемо між людьми, а не людьми!" - написав Расмуссен.

Водночас Данія, США та Гренландія домовилися про створення "робочої групи високого рівня", яка має напрацювати спільний підхід до подальших обговорень щодо острова.