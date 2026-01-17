В Дании подытожили переговоры в США по Гренландии и предупредили о "красных линиях"
В Дании заявили о конструктивных переговорах в Вашингтоне относительно будущего Гренландии, а также предупредили США о "красных линиях" и призвали всех сохранять "холодный ум".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена в Facebook.
По словам Расмуссена, он не ожидал, что одна поездка в Вашингтон заставит администрацию США отказаться от идеи контроля над Гренландией. В то же время глава МИД Дании подчеркнул, что его целью было начать реальный диалог, и этого удалось достичь.
"Мы провели конструктивный разговор с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио и договорились о процессе, направленном на поиск выхода из сложной ситуации", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Копенгаген четко очертил свою позицию относительно суверенитета Королевства, назвав это "красной линией". По словам Расмуссена, Гренландию невозможно купить или завоевать, а любое нарушение этой границы сведет дальнейшие переговоры на нет.
"Теперь я прошу всех нас сохранять холодный ум и теплое сердце. И попытаться смотреть дальше медийного шума и коротких сообщений и выполнять работу, которую мы договорились начать. Мы четко дали понять, что суверенитет Королевства - это "красная линия". Гренландию нельзя купить или завоевать. В 2026 году мы будем торговать между людьми, а не людьми!" - написал Расмуссен.
В то же время Дания, США и Гренландия договорились о создании "рабочей группы высокого уровня", которая должна выработать совместный подход к дальнейшим обсуждениям по острову.
Напряжение между Данией и США из-за Гренландии
Как известно, 14 января в Вашингтоне прошла встреча с участием министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, главы МИД Дании Ларса Льокке Расмуссена, государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Венса.
Встреча состоялась по инициативе Копенгагена после того, как президент США Дональд Трамп усилил заявления относительно возможного установления контроля над Гренландией.
Ранее глава Белого дома заявлял, что США готовы взять Гренландию под контроль "трудным путем", если стороны не придут к согласию.
Напомним, Дональд Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, чтобы Гренландия вошла в состав США. Он утверждает, что это необходимо в рамках защиты от России и Китая.
Однако в Гренландии, которая является автономной в составе Дании, а также в Копенгагене - против присоединения острова к США. Более того, прогнозируется, что попытки США захватить Гренландию, особенно военным путем, поставят крест на НАТО. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
В то же время в Европе готовятся к возможному противостоянию с США и проводят совместные военные учения с Данией на случай попыток Вашингтона захватить остров.
Союзники также готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предполагает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.