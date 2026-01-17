В Дании подытожили переговоры в США по Гренландии и предупредили о "красных линиях"

В Дании заявили о конструктивных переговорах в Вашингтоне относительно будущего Гренландии, а также предупредили США о "красных линиях" и призвали всех сохранять "холодный ум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена в Facebook.

По словам Расмуссена, он не ожидал, что одна поездка в Вашингтон заставит администрацию США отказаться от идеи контроля над Гренландией. В то же время глава МИД Дании подчеркнул, что его целью было начать реальный диалог, и этого удалось достичь.

"Мы провели конструктивный разговор с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио и договорились о процессе, направленном на поиск выхода из сложной ситуации", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Копенгаген четко очертил свою позицию относительно суверенитета Королевства, назвав это "красной линией". По словам Расмуссена, Гренландию невозможно купить или завоевать, а любое нарушение этой границы сведет дальнейшие переговоры на нет.

"Теперь я прошу всех нас сохранять холодный ум и теплое сердце. И попытаться смотреть дальше медийного шума и коротких сообщений и выполнять работу, которую мы договорились начать. Мы четко дали понять, что суверенитет Королевства - это "красная линия". Гренландию нельзя купить или завоевать. В 2026 году мы будем торговать между людьми, а не людьми!" - написал Расмуссен.

В то же время Дания, США и Гренландия договорились о создании "рабочей группы высокого уровня", которая должна выработать совместный подход к дальнейшим обсуждениям по острову.