У Данії назвали новий заліт дронів "гібридною атакою"

За словами Поульсена, йдеться про гібридну атаку з використанням різних типів дронів, яка створює загрозу національній безпеці.

Влада поки не має доказів щодо того, хто стоїть за атаками, оскільки розслідування спостережень дронів триває, проте за словами міністра "це не випадковість - дії мають системний характер".

"Все свідчить про те, що діє професійний суб’єкт", - розповів він.

Поульсен зазначив, що "є країни або суб’єкти, які можуть бути зацікавлені в підриві нашої підтримки України".

Міністр оборони також наголосив, що "подібних гібридних інцидентів у майбутньому буде більше", а Данія має бути готовою ефективно їм протидіяти, особливо на тлі останніх подій в інших європейських країнах.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор додав, що атаки в Данії стали продовженням серії тривожних інцидентів у Європі.

"Мета таких гібридних атак - посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", - наголосив він.

Данія розглядає можливість застосування статті 4 договору НАТО для скликання зустрічі з обговорення цих загроз, після того, як Польща та Естонія зробили аналогічні кроки раніше цього місяця. Остаточного рішення ще не ухвалено.

Міністри наголосили, що через характер атак регулярне виведення з експлуатації інфраструктури країни є "абсолютно нежиттєздатним", і пообіцяли посилити протидронову оборону.

У п’ятницю Данія долучиться до зустрічі ЄС щодо так званої "стіни дронів", щоб обговорити регіональну співпрацю та уроки, які можна винести з українського досвіду.