Данія вперше назвала США "потенційною загрозою" своїй безпеці

Одним із ключових факторів, що турбує Копенгаген, є зростаючий інтерес США до Гренландії. Арктичний регіон стає ареною суперництва між великими державами, а Вашингтон після заяв Дональда Трампа про бажання "отримати контроль над островом" посилив дипломатичний тиск та військову риторику.

За оцінкою розвідки, США більше не виключають застосування військової сили навіть у відносинах із партнерами, а їхні економічні інструменти - включно з тарифним тиском - активно використовуються для політичного впливу.

Водночас у звіті підкреслюється, що Росія та Китай залишаються головними загрозами для Данії та регіону. Зростає ризик гібридних атак з боку Кремля, тоді як економічне та військове посилення Китаю кидає виклик позиціям Заходу.

Особливу увагу розвідка приділила Балтійському морю, назвавши його найбільш імовірним регіоном, де Росія може розглянути можливість застосування військової сили проти НАТО.

Питання Гренландії

У 2019 році Дональд Трамп відкрито заявив про бажання США "купити" острів, що викликало дипломатичний скандал та різку реакцію Данії. Пізніше він не виключав і силові варіанти контролю над територією.

Гренландія є стратегічним центром для США завдяки своїй геолокації та природним ресурсам. На острові вже працює американська авіабаза Туле, що посилює військове значення регіону.

На цьому тлі Данія традиційно розглядала Сполучені Штати як ключового союзника в НАТО та гаранта європейської безпеки. Проте останні роки продемонстрували зміну поведінки Вашингтона, що змусило Копенгаген переглянути власні підходи.

Новий звіт DDIS фіксує рекордне погіршення міжнародної безпекової ситуації та підкреслює - невизначеність у ролі США в Європі лише підсилює готовність Росії до провокацій і гібридних атак.