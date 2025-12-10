Дания впервые назвала США "потенциальной угрозой" своей безопасности

Датская служба оборонной разведки впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой безопасности. Причина - рост геополитического напряжения в Арктике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.
Одним из ключевых факторов, беспокоящих Копенгаген, является растущий интерес США к Гренландии. Арктический регион становится ареной соперничества между великими державами, а Вашингтон после заявлений Дональда Трампа о желании "получить контроль над островом" усилил дипломатическое давление и военную риторику.
По оценке разведки, США больше не исключают применения военной силы даже в отношениях с партнерами, а их экономические инструменты - включая тарифное давление - активно используются для политического влияния.
В то же время в отчете подчеркивается, что Россия и Китай остаются главными угрозами для Дании и региона. Растет риск гибридных атак со стороны Кремля, тогда как экономическое и военное усиление Китая бросает вызов позициям Запада.
Особое внимание разведка уделила Балтийскому морю, назвав его наиболее вероятным регионом, где Россия может рассмотреть возможность применения военной силы против НАТО.
В 2019 году Дональд Трамп открыто заявил о желании США "купить" остров, что вызвало дипломатический скандал и резкую реакцию Дании. Позже он не исключал и силовые варианты контроля над территорией.
Гренландия является стратегическим центром для США благодаря своей геолокации и природным ресурсам. На острове уже работает американская авиабаза Туле, что усиливает военное значение региона.
На этом фоне Дания традиционно рассматривала Соединенные Штаты как ключевого союзника в НАТО и гаранта европейской безопасности. Однако последние годы продемонстрировали изменение поведения Вашингтона, что заставило Копенгаген пересмотреть собственные подходы.
Новый отчет DDIS фиксирует рекордное ухудшение международной ситуации безопасности и подчеркивает - неопределенность в роли США в Европе только усиливает готовность России к провокациям и гибридным атакам.
Напомним, что Трамп еще в конце своего первого срока пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом ради безопасности.
Эту идею решительно отвергли и Гренландия, и Дания, заручившись поддержкой европейских партнеров.
В то же время мы писали, что премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии. В октябре она отметила, что президент США вроде бы охладел к этой теме, но может вернуться к ней снова.
Также мы сообщали, что Дания уже усилила оборону острова после новых посягательств Трампа.