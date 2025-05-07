Данія викликає посла США через Гренландію: ми не шпигуємо між друзями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен викликав американського посла на зустріч до Міністерства закордонних справ.

Це відбувається після того, як американська газета Wall Street Journal сьогодні написала, що Сполучені Штати посилять шпигунство проти Гренландії.

"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо між друзями... Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує", - наголосив він.

Він пояснив, що зустріч з послом допоможе побачити, чи можна спростувати цю інформацію, яка його тривожить.