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Дания вызывает посла США из-за Гренландии: мы не шпионим между друзьями

Дания, Среда 07 мая 2025 20:37
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Дания вызывает посла США из-за Гренландии: мы не шпионим между друзьями Фото: Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дания вызвала посла США после сообщений об усилении американского шпионажа в Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла на встречу в Министерство иностранных дел.

Это происходит после того, как американская газета Wall Street Journal сегодня написала, что Соединенные Штаты усилят шпионаж против Гренландии.

"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим между друзьями... Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит", - подчеркнул он.

Он пояснил, что встреча с послом поможет увидеть, можно ли опровергнуть эту информацию, которая его тревожит.

"И хотя бы для того, чтобы мы могли высказать свою точку зрения. Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", - говорит Расмуссен.

США шпионят за Гренландией

Заметим, что история шпионажа появилась после большого политического кризиса между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами, спровоцированного желанием американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Заметим, что ранее сегодня The Wall Street Journal написало, что США активизировали разведку относительно Гренландии.

В статье отмечается, что спецслужбам приказали сосредоточиться на сборе данных о движении за независимость острова.

Ранее мы писали, что президент Трамп заявил, что не исключает возможность использования военной силы для захвата Гренландии.

В то же время сообщалось, что в Дании посоветовали Венсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике.

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