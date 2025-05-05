Канада - ні, а от Гренландія? Трамп знову мріє про нові кордони США

За словами Трампа, Штати кожного року витрачають близько 200 млрд доларів на Канаду, тому "він завжди говоритиме" про її можливе приєднання. Однак за його словами, варіант захоплення малоймовірний.

"Я думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо. Це може статися. Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки. Це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Я просто не бачу цього, маю бути чесним з вами", - пояснив він.

Водночас Трамп назвав "штучною лінією", яку провели лінійкою багато років тому.

"Коли я дивлюся на це без тієї штучної лінії, яка була проведена лінійкою багато років тому - це була просто штучна лінія, що проходить прямо поперек. Ви навіть не уявляєте. Яка б це була прекрасна країна. Це було б чудово. Але я не думаю, що американська громадськість хоче, щоб я платив $200 мільярдів на рік на субсидування Канади", - зазначив він.

Що сказав Трамп про Гренландію

Президент США заявив, що стратегічне значення Гренландії є вкрай важливим для США. Саме тому він не виключає і можливого "силового" захоплення.

"Я не виключаю цього. Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія - це дуже маленька кількість людей, про яких ми будемо піклуватися, і ми будемо їх плекати, і все таке. Але нам це потрібно для міжнародної безпеки", - розповів він.