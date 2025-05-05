Канада - ні, а от Гренландія? Трамп знову мріє про нові кордони США
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість використання військової сили для захоплення Канади. Але він не виключив аналогічного сценарію щодо Гренландії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв’ю NBC News.
За словами Трампа, Штати кожного року витрачають близько 200 млрд доларів на Канаду, тому "він завжди говоритиме" про її можливе приєднання. Однак за його словами, варіант захоплення малоймовірний.
"Я думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо. Це може статися. Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки. Це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Я просто не бачу цього, маю бути чесним з вами", - пояснив він.
Водночас Трамп назвав "штучною лінією", яку провели лінійкою багато років тому.
"Коли я дивлюся на це без тієї штучної лінії, яка була проведена лінійкою багато років тому - це була просто штучна лінія, що проходить прямо поперек. Ви навіть не уявляєте. Яка б це була прекрасна країна. Це було б чудово. Але я не думаю, що американська громадськість хоче, щоб я платив $200 мільярдів на рік на субсидування Канади", - зазначив він.
Що сказав Трамп про Гренландію
Президент США заявив, що стратегічне значення Гренландії є вкрай важливим для США. Саме тому він не виключає і можливого "силового" захоплення.
"Я не виключаю цього. Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія - це дуже маленька кількість людей, про яких ми будемо піклуватися, і ми будемо їх плекати, і все таке. Але нам це потрібно для міжнародної безпеки", - розповів він.
"Зазіхання" Трампа на Гренландію
Нагадаємо, що після перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп відновив дискусії про можливу купівлю Гренландії, вказуючи на те, що контроль Сполучених Штатів над островом є важливим для національної безпеки.
Гренландія, яка є напівавтономною територією Данії, висловлює протест проти ідеї приєднання до США, і на острові відбулися акції протесту проти політики Трампа. Також варто зазначити, що Данія відкидає можливість продажу острова.
Нещодавно Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс разом із дружиною. Під час візиту він повідомив, що США наразі не планують збільшувати військову присутність на Гренландії, але акцентував увагу на важливості забезпечення її безпеки.
Також повідомлялося, що у Данії порадили Венсу змінити тон заяв щодо Гренландії і закликали спільно працювати над безпекою в Арктиці.Крім того, міністр закордонних справ Данії нагадав, що Гренландія також є частиною НАТО.
Наприкінці березня Трамп знову висловив упевненість в анексії Гренландії. Він заявив, що це начебто 100% станеться
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