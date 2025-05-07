США наказали спецслужбам посилити шпигунство за Гренландією: WSJ дізналося подробиці

США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

За даними джерел ЗМІ, національна розвідка під керівництвом Тулсі Габбард отримала директиву зосередити зусилля на зборі даних, що стосуються цієї території.

Гренландія, що є частиною Данії, вже не вперше стає об'єктом уваги США, зокрема президента Трампа, який неодноразово висловлював бажання придбати цей стратегічний острів.

Візити високопосадовців США, включаючи віце-президента Джей Ді Венса та радника з національної безпеки Майка Вольца до Гренландії, викликали протести з боку Данії та місцевих жителів.

США особливо зацікавлені в Гренландії через її багаті природні ресурси, включаючи рідкоземельні метали, необхідні для виробництва електромобілів і вітрових турбін, а також потенційні запаси нафти та газу.

Острів має стратегічне значення для національної безпеки США в Арктиці, і хоча захоплення Гренландії на рівні держави залишається питанням, що не має правового підґрунтя, Трамп не виключає жодного варіанту для реалізації цієї мети.