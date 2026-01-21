Данія виділяє 20 млн євро на енергетику України і вже передала цінне обладнання

Данія додатково виділяє 150 млн данських крон (20 млн євро), щоб допомогти Україні відновити енергооб'єкти після масованих ударів росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Данії в Україні у Facebook.
У посольстві зазначили, що гроші розподілять таким чином:
"Крім того, в Україну було передано вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі. Таке обладнання має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів іноді поставляються дуже довго, а іноді більше не виробляються взагалі", - додали в дипломатичному відомстві.
У посольстві наголосили, що Данія підтримує довгострокову безпеку України та дбає про те, щоб українські сім'ї жили в теплі впродовж зими, хоча в країні триває війна.
Нагадаємо, вчора, 20 січня, стало відомо, що ще чотири країни нададуть Україні нові пакети енергетичної допомоги. Серед них - Азербайджан і Словаччина.
Також нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна вже отримала пакети енергетичної допомоги від 17 країн.