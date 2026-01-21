Дания выделяет 20 млн евро на энергетику Украины и уже передала ценное оборудование

Дания дополнительно выделяет 150 млн датских крон (20 млн евро), чтобы помочь Украине восстановить энергообъекты после массированных ударов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Дании в Украине в Facebook.
В посольстве отметили, что деньги распределят следующим образом:
"Кроме того, в Украину было передано подержанное оборудование с электростанции Аснес в Калундборге. Такое оборудование имеет большую ценность для Украины, поскольку компоненты старых типов иногда поставляются очень долго, а иногда больше не производятся вообще", - добавили в дипломатическом ведомстве.
В посольстве отметили, что Дания поддерживает долгосрочную безопасность Украины и заботится о том, чтобы украинские семьи жили в тепле в течение зимы, хотя в стране продолжается война.
Напомним, вчера, 20 января, стало известно, что еще четыре страны предоставят Украине новые пакеты энергетической помощи. Среди них - Азербайджан и Словакия.
Также недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина уже получила пакеты энергетической помощи от 17 стран.