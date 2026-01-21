RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Дания выделяет 20 млн евро на энергетику Украины и уже передала ценное оборудование

Фото: Томас Лунд-Соренсен, посол Дании в Украине (facebook.com/DenmarkinUkraine)
Автор: Иван Носальский

Дания дополнительно выделяет 150 млн датских крон (20 млн евро), чтобы помочь Украине восстановить энергообъекты после массированных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Дании в Украине в Facebook.

В посольстве отметили, что деньги распределят следующим образом:

  • 80 млн датских крон (около 10,7 млн евро) - в Фонд поддержки энергетики Украины, координирующий закупку энергетического оборудования для Украины.
  • 30 млн датских крон (около 4,02 млн евро) - через UNOPS Ukraine and East Europe (представительство Управления ООН, которое реализует проекты в Украине) на оборудование для защиты энергетических объектов.
  • 40 млн датских крон (около 5,36 млн евро) - через партнеров, которые, по оценкам, способны как можно скорее оказать экстренную помощь Украине.

"Кроме того, в Украину было передано подержанное оборудование с электростанции Аснес в Калундборге. Такое оборудование имеет большую ценность для Украины, поскольку компоненты старых типов иногда поставляются очень долго, а иногда больше не производятся вообще", - добавили в дипломатическом ведомстве. 

В посольстве отметили, что Дания поддерживает долгосрочную безопасность Украины и заботится о том, чтобы украинские семьи жили в тепле в течение зимы, хотя в стране продолжается война.

Помощь Украине в энергетике

Напомним, вчера, 20 января, стало известно, что еще четыре страны предоставят Украине новые пакеты энергетической помощи. Среди них - Азербайджан и Словакия.

Также недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина уже получила пакеты энергетической помощи от 17 стран.

