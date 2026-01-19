Данія та Гренландія закликають НАТО зміцнити присутність в Арктиці

Данія та Гренландія запропонували НАТО створити місію в Арктиці для зміцнення безпеки регіону.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання News Sky.
Пропозиція була озвучена після зустрічі міністра оборони Данії Троллса Лунда Поульсена з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт у Брюсселі.
За словами Поульсена, ініціатива вже взята до уваги генеральним секретарем Альянсу, і сторони мають намір розробити чіткий механізм для її реалізації, погоджений з урядом Гренландії.
Ініціатива спрямована на підвищення безпеки в Арктиці, яка останніми роками стала стратегічно важливим регіоном через активізацію геополітичних суперечок і ризики контролю з боку держав, що не входять до НАТО.
Данія та Гренландія підкреслюють, що посилення присутності НАТО допоможе запобігти потенційним загрозам та забезпечити стабільність у північних широтах.
Раніше питання безпеки Гренландії активно обговорювалося і на рівні США, де піднімали тему стратегічного значення острова для глобальної безпеки. Данія та її союзники наголошують на необхідності координації дій у рамках НАТО для захисту автономної території та арктичного регіону загалом.
Ситуація навколо Гренландії залишається напруженою: регіон привертає підвищену увагу через геополітичні ризики, активну дипломатичну та військову діяльність, а також посилені обговорення в ЄС і НАТО щодо забезпечення безпеки в Арктиці.
США розглядають можливість придбання Гренландії і готові виділити на це до 700 млрд доларів, при цьому держсекретарю Марко Рубіо доручено підготувати відповідну пропозицію.
Президент США Дональд Трамп наголошує, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Через ці обговорення та заяви Дональда Трампа про стратегічну важливість острова Європейська рада скликає позачерговий саміт для координації позицій союзників щодо регіону.
Після цього у суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
На фоні цього конфлікту Данія відправляє головнокомандувача та додаткові війська до Гренландії для посилення контингенту.