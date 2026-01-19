Дания и Гренландия призывают НАТО укрепить присутствие в Арктике

Предложение было озвучено после встречи министра обороны Дании Троллса Лунда Поульсена с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в Брюсселе.

По словам Поульсена, инициатива уже принята во внимание генеральным секретарем Альянса, и стороны намерены разработать четкий механизм для ее реализации, согласованный с правительством Гренландии.

Инициатива направлена на повышение безопасности в Арктике, которая в последние годы стала стратегически важным регионом из-за активизации геополитических споров и рисков контроля со стороны государств, не входящих в НАТО.

Дания и Гренландия подчеркивают, что усиление присутствия НАТО поможет предотвратить потенциальные угрозы и обеспечить стабильность в северных широтах.

Ранее вопрос безопасности Гренландии активно обсуждался и на уровне США, где поднимали тему стратегического значения острова для глобальной безопасности. Дания и ее союзники подчеркивают необходимость координации действий в рамках НАТО для защиты автономной территории и арктического региона в целом.