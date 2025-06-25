Данія стане першою, з ким Україна запустить спільне оборонне виробництво, - Зеленський

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО. У тому ж числі заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Генеральний секретар Марк Рютте нещодавно відкрив засідання "в небезпечний момент для мільярда громадян".

У тому ж числі очікується зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа з Зеленським.

Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке Альянсу не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.

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