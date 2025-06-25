Дания станет первой, с кем Украина запустит совместное оборонное производство, - Зеленский

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В том же числе запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Генеральный секретарь Марк Рютте недавно открыл заседание "в опасный момент для миллиарда граждан".

В том же числе ожидается встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа с Зеленским.

Тем временем СМИ пишут, что в коммюнике Альянса не будет обещания принять Украину в НАТО.

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