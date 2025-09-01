Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу, - Bloomberg

Данія, яка головує в Раді ЄС запропонувала державам-членам блоку спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє Bloomberg, Данія запропонувала зобовʼязати імпортерів газу надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії.

У документі данського головування висловлюється особлива стурбованість щодо потоків газу, що надходять через "Турецький потік" - газопровід, що проходить між Росією та Південно-Східною Європою, ідеться в публікації.

"Природний газ, що надходить до ЄС через кордони або інтерконектори між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через інтерконектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з Російської Федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного", - йдеться в документі.

Пропозиція передбачає, що постачання російського газу за чинними контрактами терміном менше одного року буде припинене не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря - таких як Угорщина та Словаччина. А заборона на постачання за існуючими довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027-го.

Данське головування прагне погодити заборону російського газу серед держав-членів ЄС до жовтня 2025 року, після чого має провести переговори з Європарламентом, аби досягти остаточної угоди до кінця року.