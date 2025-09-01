Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу, - Bloomberg
Данія, яка головує в Раді ЄС запропонувала державам-членам блоку спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє Bloomberg, Данія запропонувала зобовʼязати імпортерів газу надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії.
У документі данського головування висловлюється особлива стурбованість щодо потоків газу, що надходять через "Турецький потік" - газопровід, що проходить між Росією та Південно-Східною Європою, ідеться в публікації.
"Природний газ, що надходить до ЄС через кордони або інтерконектори між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через інтерконектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з Російської Федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного", - йдеться в документі.
Пропозиція передбачає, що постачання російського газу за чинними контрактами терміном менше одного року буде припинене не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря - таких як Угорщина та Словаччина. А заборона на постачання за існуючими довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027-го.
Данське головування прагне погодити заборону російського газу серед держав-членів ЄС до жовтня 2025 року, після чого має провести переговори з Європарламентом, аби досягти остаточної угоди до кінця року.
ЄС відмовляється від імпорту російського газу
Нагадаємо, на початку літа Європейська комісія представила план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Водночас союзник російського диктатора Володимира Путіна в Європі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що заблокує заборону російського газу.
Водночас проти заборони виступає й прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Словаччина багато років отримувала гроші від Москви за транзит газу в ЄС.
Однак Єврокомісія вважає, що зможе використати правові заходи для того, щоб цей план не був заблокований Угорщиною і Словаччиною.
Додамо, минулого місяця Reuters повідомляло, що ЄС може прискорити відмову від російського газу.