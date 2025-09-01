Дания предлагает ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа, - Bloomberg

Дания, которая председательствует в Совете ЕС предложила государствам-членам блока способ закрыть потенциальную лазейку, которая бы позволила импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает Bloomberg, Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства того, что газ не был произведен в России.

В документе датского председательства выражается особая обеспокоенность относительно потоков газа, поступающих через "Турецкий поток" - газопровод, проходящий между Россией и Юго-Восточной Европой, говорится в публикации.

"Природный газ, поступающий в ЕС через границы или интерконнекторы между Союзом и Россией или Беларусью, а также через интерконнектор "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного", - говорится в документе.

Предложение предусматривает, что поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю - таких как Венгрия и Словакия. А запрет на поставки по существующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027-го.

Датское председательство стремится согласовать запрет российского газа среди государств-членов ЕС до октября 2025 года, после чего должно провести переговоры с Европарламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.