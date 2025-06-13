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Угорщина і Словаччина домовилися бойкотувати відмову ЄС від закупівлі газу і нафти в Росії

П'ятниця 13 червня 2025 01:38
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Угорщина і Словаччина домовилися бойкотувати відмову ЄС від закупівлі газу і нафти в Росії Фото: прем'єр-міністр-Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Угорщина і Словаччина виступлять проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у Росії. Обидві країни голосуватимуть проти цього рішення Єврокомісії в Люксембурзі 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійяртоу у Facebook.

За словами Сіярто, він поговорив із цього приводу з міністром закордонних справ Словаччини Юрієм Бланаром. Вони скоординували позицію Угорщини та Словаччини щодо ініціативи Єврокомісії. Обидві сторони дійшли висновку, ніби такі плани є "грубим порушенням суверенітету" обох країн.

"Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ані заради Брюсселя, ані заради Києва, ми не готові обмінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії", - зазначив Сійярто.

Він пообіцяв, що угорська делегація в Люксембурзі "захистить угорські родини" від підвищення вартості комунальних послуг. Можливе припинення поставок російських нафти і газу він назвав "шантажем Володимира Зеленського".

Скандал між Угорщиною та Україною

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському порталу Válasz Online сказав, що уряд Віктора Орбана втручається у внутрішні справи країни і використовує війну для політичних цілей напередодні виборів.

У відповідь на це спікер угорського уряду Золтан Ковач звинуватив українського лідера у "відкритій агітації за угорську опозицію". Крім того, він опублікував заяву Сіярто про те, що Зеленський нібито "хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який би надсилав угорські гроші Україні".

В українському МЗС дорікнули Угорщині. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Будапешту не варто "шукати уявних ворогів".

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