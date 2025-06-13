Угорщина і Словаччина домовилися бойкотувати відмову ЄС від закупівлі газу і нафти в Росії
Угорщина і Словаччина виступлять проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у Росії. Обидві країни голосуватимуть проти цього рішення Єврокомісії в Люксембурзі 16 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійяртоу у Facebook.
За словами Сіярто, він поговорив із цього приводу з міністром закордонних справ Словаччини Юрієм Бланаром. Вони скоординували позицію Угорщини та Словаччини щодо ініціативи Єврокомісії. Обидві сторони дійшли висновку, ніби такі плани є "грубим порушенням суверенітету" обох країн.
"Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ані заради Брюсселя, ані заради Києва, ми не готові обмінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії", - зазначив Сійярто.
Він пообіцяв, що угорська делегація в Люксембурзі "захистить угорські родини" від підвищення вартості комунальних послуг. Можливе припинення поставок російських нафти і газу він назвав "шантажем Володимира Зеленського".
Скандал між Угорщиною та Україною
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському порталу Válasz Online сказав, що уряд Віктора Орбана втручається у внутрішні справи країни і використовує війну для політичних цілей напередодні виборів.
У відповідь на це спікер угорського уряду Золтан Ковач звинуватив українського лідера у "відкритій агітації за угорську опозицію". Крім того, він опублікував заяву Сіярто про те, що Зеленський нібито "хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який би надсилав угорські гроші Україні".
В українському МЗС дорікнули Угорщині. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Будапешту не варто "шукати уявних ворогів".
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