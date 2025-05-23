Орбан хоче зупинити план ЄС щодо відмови від російських нафти і газу

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

"У своїй політиці цін на енергоносії вони хочуть нашкодити росіянам і тим самим допомогти Україні, але Угорщина займає протилежну позицію", - сказав Орбан.

Він заявив, що план України, який Євросоюз допоможе реалізувати, полягає у припиненні закупівель газу і нафти у Росії.

"Якщо українцям вдасться домогтися заборони на закупівлю російського газу в ЄС, Угорщині доведеться платити за енергоносії додатково 800 млрд форинтів (2,2 млрд доларів) щорічно", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що в цьому разі рахунок за електроенергію збільшиться вдвічі, а за опалення - вчетверо.

Орбан повідомив, що Євросоюз готується укласти з Україною угоду, яка дасть змогу Києву утримувати в стані бойової готовності армію чисельністю близько мільйона осіб, навіть якщо не буде війни. За словами Віктора Орбана, "за це заплатимо ми, європейці".

"Тим часом наші армії слабкі. Тепер ми будемо платити хабар, хоча Україна - нестабільна політична держава. Це може навіть становити серйозну загрозу безпеці. Ми не будемо відправляти гроші угорців в Україну, а якщо пустимо їх до Євросоюзу, вони вберуть усі наші гроші як губка", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.