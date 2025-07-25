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ЄС може прискорити відмову від російського газу: що з'ясувало Reuters

П'ятниця 25 липня 2025 23:14
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ЄС може прискорити відмову від російського газу: що з'ясувало Reuters Фото: ЄС може відмовитися від російського газу на рік раніше (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік - до січня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, країни ЄС готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції Європейської комісії, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи, які детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії.

Автори ініціативи - депутати Інесе Вайдере (Європейська народна партія) та Вілле Нііністьо (партія Зелений союз).

Як стверджують джерела Reuters, уряди країн блоку навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, що Європейська комісія представила план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. При цьому окремі країни не можуть заблокувати цю ініціативу.

Проте низка країн вже виступили про ідеї Єврокомісії, зокрема Угорщина та Словаччина.

Так, на тлі загострення на Близькому Сході угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував ЄС відмовитися від заборони російських нафти та газу.

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