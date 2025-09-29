Данія піднімала винищувачі на тлі можливої ​​активності БПЛА

За даними поліції, підняття літаків відбулося після численних повідомлень місцевих жителів про незвичні об’єкти в повітрі.

Так, черговий офіцер відділу поліції на острові Борнхольм Томас Елсгаард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом у одному напрямку, а потім повернули назад.

Разом з тим, офіційних заяв про активність винищувачів від представників збройних сил не надходило.

Данські військові продовжують моніторинг повітряного простору та збирають інформацію про можливі БПЛА для забезпечення безпеки країни і морської інфраструктури.

Відомо, що на бойовому чергуванні постійно перебувають два F-16, готові піднятися за кілька хвилин у разі потенційної загрози.

Місцеві мешканці розповідають про сильний шум та тривожні прольоти літаків, зокрема Вівіан Мунч Петерсен з Тейна зазначила, що літаки пролітали з півночі на південь, а потім перетнули острів у протилежному напрямку.

У контексті зростання кількості подібних інцидентів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, такі активності військових трапляються значно частіше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску та контролю дронів над європейськими містами, але датські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії. Під час перевірки TV2 було виявлено, що два російські танкери перебували неподалік від місць можливих запусків дронів.

У рамках підготовки до EU-топміністерської зустрічі, що проходитиме з 29 вересня по 2 жовтня, до Копенгагена прибуло німецьке військове судно FGS Hamburg, яке допомагатиме контролювати повітряний простір та забезпечувати безпеку заходу.