Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дания поднимала истребители на фоне возможной активности БПЛА

Автор: Оксана Гапончук

Военно-воздушные силы Дании подняли истребитель из-за возможной активности беспилотных летательных аппаратов в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт телеканала TV2.

По данным полиции, поднятие самолетов произошло после многочисленных сообщений местных жителей о необычных объектах в воздухе.

Так, дежурный офицер отдела полиции на острове Борнхольм Томас Элсгаард уточнил, что самолеты сначала пролетали над островом в одном направлении, а затем повернули обратно.

Вместе с тем, официальных заявлений об активности истребителей от представителей вооруженных сил не поступало.

Датские военные продолжают мониторинг воздушного пространства и собирают информацию о возможных БПЛА для обеспечения безопасности страны и морской инфраструктуры. Известно, что на боевом дежурстве постоянно находятся два F-16, готовые подняться за несколько минут в случае потенциальной угрозы.

В контексте роста количества подобных инцидентов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, такие активности военных случаются значительно чаще.

Кстати, в соседней Норвегии оператор аэропорта Avinor заявил поздно в воскресенье, что в аэропорту Броннейсунн, одном из четырех аэропортов на севере Норвегии, где воздушные и наземные ограничения для дронов были расширены до 10 км в качестве "меры предосторожности", наблюдалась "активность" дронов.

Норвегия уже расследовала "возможные наблюдения беспилотников" в субботу вблизи своей крупнейшей военной базы Орланд, где припаркованы ее истребители F-35.

 

 

Напомним, в течение последних недель в Дании, Польше и Румынии наблюдается волна вторжений дронов, а также нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские танкеры могут использоваться для запуска и контроля дронов над европейскими городами, но датские спецслужбы пока не подтвердили причастность России к инцидентам в Дании.

В то же время Россия продолжает смертельные бомбардировки Украины.

