ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Данія піднімала винищувачі на тлі можливої ​​активності БПЛА

Понеділок 29 вересня 2025 05:08
UA EN RU
Данія піднімала винищувачі на тлі можливої ​​активності БПЛА
Автор: Оксана Гапончук

Військово-повітряні сили Данії підняли винищувач через можливу активність безпілотних літальних апаратів у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт телеканалу TV2.

За даними поліції, підняття літаків відбулося після численних повідомлень місцевих жителів про незвичні об’єкти в повітрі.

Так, черговий офіцер відділу поліції на острові Борнхольм Томас Елсгаард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом у одному напрямку, а потім повернули назад.

Разом з тим, офіційних заяв про активність винищувачів від представників збройних сил не надходило.

Данські військові продовжують моніторинг повітряного простору та збирають інформацію про можливі БПЛА для забезпечення безпеки країни і морської інфраструктури.

Відомо, що на бойовому чергуванні постійно перебувають два F-16, готові піднятися за кілька хвилин у разі потенційної загрози.

Місцеві мешканці розповідають про сильний шум та тривожні прольоти літаків, зокрема Вівіан Мунч Петерсен з Тейна зазначила, що літаки пролітали з півночі на південь, а потім перетнули острів у протилежному напрямку.

У контексті зростання кількості подібних інцидентів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, такі активності військових трапляються значно частіше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску та контролю дронів над європейськими містами, але датські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії. Під час перевірки TV2 було виявлено, що два російські танкери перебували неподалік від місць можливих запусків дронів.

У рамках підготовки до EU-топміністерської зустрічі, що проходитиме з 29 вересня по 2 жовтня, до Копенгагена прибуло німецьке військове судно FGS Hamburg, яке допомагатиме контролювати повітряний простір та забезпечувати безпеку заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія
Новини
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Аналітика
Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах
Роман Коткореспондент РБК-Україна Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах