Дания поднимала истребители на фоне возможной активности БПЛА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт телеканала TV2 .

По данным полиции, поднятие самолетов произошло после многочисленных сообщений местных жителей о необычных объектах в воздухе.

Так, дежурный офицер отдела полиции на острове Борнхольм Томас Элсгаард уточнил, что самолеты сначала пролетали над островом в одном направлении, а затем повернули обратно.

Вместе с тем, официальных заявлений об активности истребителей от представителей вооруженных сил не поступало.

Датские военные продолжают мониторинг воздушного пространства и собирают информацию о возможных БПЛА для обеспечения безопасности страны и морской инфраструктуры. Известно, что на боевом дежурстве постоянно находятся два F-16, готовые подняться за несколько минут в случае потенциальной угрозы.

В контексте роста количества подобных инцидентов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, такие активности военных случаются значительно чаще.

Кстати, в соседней Норвегии оператор аэропорта Avinor заявил поздно в воскресенье, что в аэропорту Броннейсунн, одном из четырех аэропортов на севере Норвегии, где воздушные и наземные ограничения для дронов были расширены до 10 км в качестве "меры предосторожности", наблюдалась "активность" дронов.