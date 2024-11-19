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Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16

Вівторок 19 листопада 2024 18:37
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Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16 Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Данія вже передала Україні шість винищувачів F-16. Всього Україні має надійти 19 літаків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

"Шість було доставлено. Це була перша партія", - зауважила Фредеріксен.

Вона нагадала, що з літа минулого Данію було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків - ред.), як ми сказали на самому початку", - сказала вона.

F-16 для України

Наприкінці липня Україна отримала першу партію літаків F-16 від міжнародних партнерів у рамках військової допомоги. Точна кількість цих винищувачів поки не розголошується.

Найближчим часом очікується надходження другої партії F-16 від Норвегії. Про це міністр оборони України Умєров повідомив після переговорів із Грамом 17 жовтня.

Також варто нагадати, що винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки Росії 17 листопада.

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