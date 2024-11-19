Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16

Данія вже передала Україні шість винищувачів F-16. Всього Україні має надійти 19 літаків.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, Данія немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

"Шість було доставлено. Це була перша партія", - зауважила Фредеріксен.

Вона нагадала, що з літа минулого Данію було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків - ред.), як ми сказали на самому початку", - сказала вона.

F-16 для України

Наприкінці липня Україна отримала першу партію літаків F-16 від міжнародних партнерів у рамках військової допомоги. Точна кількість цих винищувачів поки не розголошується.