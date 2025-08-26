ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дания организует неформальные встречи министров ЕС: будут говорить и о поддержке Украины

Вторник 26 августа 2025 22:07
UA EN RU
Дания организует неформальные встречи министров ЕС: будут говорить и о поддержке Украины Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания вместе с Европейской службой внешних действий организует неформальные встречи министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС. Будут говорить, в частности, о военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Датского председательства в Совете ЕС.

Как сообщается, встреча министров обороны запланирована на 28 и 29 августа.

В первый день министров приглашают на предварительное мероприятие по вопросам обороны, а затем на светский ужин во дворце Фредериксберг.

Неформальная встреча запланирована на 29 августа и предоставит возможность для стратегического обсуждения сотрудничества ЕС в сфере безопасности и обороны, в частности относительно военной поддержки ЕС Украине и обороноспособности.

Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа. Отмечается, что такой формат создает возможность для более открытого обсуждения и размышлений по стратегическим вопросам, связанным с ролью и положением ЕС на мировой арене.

Помощь Украине от Дании

Напомним, с 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Как известно, лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".

В датском правительстве отмечали, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Европейского Союза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы. Также среди приоритетов - поддержка Украины и санкции против РФ.

Стоит отметить, что Дания остается одной из самых активных стран-партнеров Украины. Копенгаген предоставил украинской армии военную помощь, в том числе и тяжелую технику.

Также Дания присоединилась к авиационной коалиции, передав Украине самолеты F-16.

Кроме того, Украина и Дания начинают производство оружия. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Дания Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы