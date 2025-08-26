Дания организует неформальные встречи министров ЕС: будут говорить и о поддержке Украины

Дания вместе с Европейской службой внешних действий организует неформальные встречи министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС. Будут говорить, в частности, о военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Датского председательства в Совете ЕС.

Как сообщается, встреча министров обороны запланирована на 28 и 29 августа.

В первый день министров приглашают на предварительное мероприятие по вопросам обороны, а затем на светский ужин во дворце Фредериксберг.

Неформальная встреча запланирована на 29 августа и предоставит возможность для стратегического обсуждения сотрудничества ЕС в сфере безопасности и обороны, в частности относительно военной поддержки ЕС Украине и обороноспособности.

Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа. Отмечается, что такой формат создает возможность для более открытого обсуждения и размышлений по стратегическим вопросам, связанным с ролью и положением ЕС на мировой арене.