Данія змінила Польщу на чолі Ради ЄС: на чому зосередиться

Данія перебрала головування в Раді ЄС у Польщі. У центрі уваги - підтримка України та зміцнення безпеки Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на уряд королівства Данії .

З 1 липня Данія перебрала на себе головування в Раді Європейського Союзу. Упродовж наступних шести місяців країна зосередиться на зміцненні безпеки ЄС, підтримці України та розвитку європейської оборонної промисловості.

Офіційний Копенгаген заявляє, що головним завданням буде створення більш стійкого та незалежного Євросоюзу, який здатен самостійно відповідати на геополітичні виклики.

Тиск на РФ та підтримка України

"Рада з питань закордонних справ працюватиме над створенням більш надійного та стійкого ЄС, який візьме на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Мета полягає в тому, щоб Європа була здатною захищати себе до 2030 року. Це також стане вагомим внеском у євроатлантичну безпеку", - йдеться у заяві датського уряду.

У контексті повномасштабної війни Росії проти України Данія акцентує на необхідності подальшої політичної, військової та економічної підтримки Києва, а також збереженні тиску на Москву - зокрема, через санкції.

Глобальні партнерства

Крім того, ЄС за датського головування планує розширити глобальні партнерства, зміцнити присутність на світовій арені та зосередитися на розвитку стабільних демократій, сталого зростання та зміцнення економічної спроможності.

Данія також обіцяє активну роботу з Високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем для реалізації цих пріоритетів.