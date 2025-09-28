UA

Данія на кілька днів забороняє польоти цивільних дронів: за порушення штраф та тюрма

Ілюстративне фото: Данія вводить заходи безпеки через провокації (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Данія заборонила польоти дронів у своєму повітряному просторі з 29 вересня по 3 жовтня з міркувань безпеки. За порушення можна отримати штраф та тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство транспорту Данії.

Міністр транспорту Данії Томас Даніельсен повідомив, що у зв'язку із проведенням саміту Європейського союзу наступного тижня та з огляду на нещодавні інциденти з "невідомими дронами", прийнято рішення заборонити польоти цивільних безпілотників.

"З понеділка по п’ятницю ми закриємо повітряний простір Данії для всіх цивільних польотів дронів. Таким чином, ми усунемо ризик того, що ворожі дрони можуть сплутати з легальними та навпаки", - пояснив він.

При цьому порушення заборони на польот дронів може призвести до сплати чималого штрафу та позбавлення волі на строк до двох років. Все це передбачено в данському "Законі про авіацію".

Заборона не поширюється на польоти військових та державних дронів, в тому числі БПЛА поліції та екстрених служб. Також польоти можливі за умови схвалення заявки службовцями Данського транспортного управління.

"Невідомі БПЛА" над Данією

Нагадаємо, 27 вересня в Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Відомо, що було задіяно "кілька потужностей". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

В НАТО заявили про посилення військової присутності в Балтійському регіоні у відповідь на вторгнення "невідомих дронів" у Данію. В регіон перекидають фрегат протиповітряної оборони, додаткові сили ППО та розвідувальні системи.

