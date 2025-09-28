ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НАТО посилить присутність на Балтиці після інцидентів із дронами в Данії: що відомо

Неділя 28 вересня 2025 00:29
UA EN RU
НАТО посилить присутність на Балтиці після інцидентів із дронами в Данії: що відомо Фото: нові засоби посилять місію НАТО "Балтійський страж" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

НАТО заявило, що модернізуватиме свою місію на Балтійському морі у відповідь на вторгнення дронів у Данію. Для цього буде задіяно фрегат ППО та інші засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що передувало

Зокрема, у суботу збройні сили Данії повідомили, що вночі біля військових об'єктів країни були помічені непізнані безпілотники.

Це сталося після кількох вторгнень дронів поблизу аеропортів та об'єктом критичної інфраструктури Данії цього тижня.

Крім того, в понеділок увечері аеропорт Копенгагена, який є найзавантаженішим у Північній Європі, був закритий на кілька годин через кілька великих дронів, помічених у повітряному просторі над об'єктом. У наступні дні було також тимчасово закрито 5 невеликих данських аеропортів, як цивільних, так і військових.

До чого готується НАТО

У відповідь на вищеописані події Альянс заявив, що "проводитиме ще більш посилену пильність із використанням нових багатодоменних сил і засобів у регіоні Балтійського моря".

У НАТО уточнили, що нові засоби включають "платформи розвідки, спостереження, рекогносцировки, а також як мінімум один фрегат ППО".

Водночас представник Альянсу додав, що не надаватиме детальну інформацію про те, які країни нададуть додаткові сили і засоби.

Reuters пише, що нові кошти посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", запущену в січні цього року у відповідь на низку інцидентів, унаслідок яких було пошкоджено силові кабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи на дні Балтійського моря.

Країни НАТО задіяли в цій місії фрегати, патрульні літаки і морські безпілотники для захисту критично важливої інфраструктури.

Версія Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора сказав, що Кремль своїми дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи і хоче послабити допомогу Києву.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Балтика
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"