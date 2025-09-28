Дания на несколько дней запрещает полеты гражданских дронов: за нарушение штраф и тюрьма

Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен сообщил, что в связи с проведением саммита Европейского союза на следующей неделе и учитывая недавние инциденты с "неизвестными дронами", принято решение запретить полеты гражданских беспилотников.

"С понедельника по пятницу мы закроем воздушное пространство Дании для всех гражданских полетов дронов. Таким образом, мы устраним риск того, что вражеские дроны могут спутать с легальными и наоборот", - пояснил он.

При этом нарушение запрета на полет дронов может привести к уплате немалого штрафа и лишения свободы на срок до двух лет. Все это предусмотрено в датском "Законе об авиации".

Запрет не распространяется на полеты военных и государственных дронов, в том числе БПЛА полиции и экстренных служб. Также полеты возможны при условии одобрения заявки служащими Датского транспортного управления.