Ще одна країна готує радикальні зміни: дітям хочуть заборонити соцмережі

Уряд Данії готує заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила, що смартфони та соцмережі "вкрали дитинство" у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Фредеріксен оголосила про ініціативу під час відкриття парламентської сесії. Вона зазначила, що надмірне користування соцмережами пов’язане зі зростанням тривожності, депресій і проблем із концентрацією серед молоді.

Користуватися можна буде з дозволу батьків

За її словами, заборона охоплюватиме кілька популярних соцмереж. Водночас батьки зможуть дозволити дітям користуватися ними з 13 років. Уряд сподівається, що нові правила набудуть чинності вже наступного року.

Міністерка цифровізації Данії Кароліне Стаге назвала ініціативу "проривом" і зазначила, що держава має "перейти від цифрового полону до спільноти".

Фредеріксен також навела дані, згідно з якими 60% хлопців віком 11-19 років не бачаться з друзями у вільний час, а 94% данських дітей мають акаунт у соцмережах ще до 13 років.