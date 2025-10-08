ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ще одна країна готує радикальні зміни: дітям хочуть заборонити соцмережі

Середа 08 жовтня 2025 11:49
UA EN RU
Ще одна країна готує радикальні зміни: дітям хочуть заборонити соцмережі Фото: Дитина зі смартфоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд Данії готує заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила, що смартфони та соцмережі "вкрали дитинство" у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фредеріксен оголосила про ініціативу під час відкриття парламентської сесії. Вона зазначила, що надмірне користування соцмережами пов’язане зі зростанням тривожності, депресій і проблем із концентрацією серед молоді.

Користуватися можна буде з дозволу батьків

За її словами, заборона охоплюватиме кілька популярних соцмереж. Водночас батьки зможуть дозволити дітям користуватися ними з 13 років. Уряд сподівається, що нові правила набудуть чинності вже наступного року.

Міністерка цифровізації Данії Кароліне Стаге назвала ініціативу "проривом" і зазначила, що держава має "перейти від цифрового полону до спільноти".

Фредеріксен також навела дані, згідно з якими 60% хлопців віком 11-19 років не бачаться з друзями у вільний час, а 94% данських дітей мають акаунт у соцмережах ще до 13 років.

Заборони в інших країнах

Нагадаємо, Австралія першою у світі заборонила користування соцмережами дітям до 16 років. Закон зобов’язує компанії на кшталт Meta і TikTok блокувати доступ неповнолітнім, а за порушення передбачає штрафи до 49,5 млн австралійських доларів.

Також у Німеччині пропонують обмежити доступ дітей до соцмереж, щоб зменшити онлайн-залежність і захистити психічне здоров’я. Міністерка юстиції Стефані Хубіг закликає встановити чіткий віковий поріг, аби полегшити контроль для батьків і запобігти кібербулінгу.

У Швеції планують запровадити вікові обмеження для соцмереж, щоб зупинити вербування дітей злочинними угрупованнями. За даними поліції, банди залучають підлітків через Instagram і TikTok - іноді навіть 11-річних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія Діти Смартфони
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи