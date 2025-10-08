Ще одна країна готує радикальні зміни: дітям хочуть заборонити соцмережі
Уряд Данії готує заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила, що смартфони та соцмережі "вкрали дитинство" у дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Фредеріксен оголосила про ініціативу під час відкриття парламентської сесії. Вона зазначила, що надмірне користування соцмережами пов’язане зі зростанням тривожності, депресій і проблем із концентрацією серед молоді.
Користуватися можна буде з дозволу батьків
За її словами, заборона охоплюватиме кілька популярних соцмереж. Водночас батьки зможуть дозволити дітям користуватися ними з 13 років. Уряд сподівається, що нові правила набудуть чинності вже наступного року.
Міністерка цифровізації Данії Кароліне Стаге назвала ініціативу "проривом" і зазначила, що держава має "перейти від цифрового полону до спільноти".
Фредеріксен також навела дані, згідно з якими 60% хлопців віком 11-19 років не бачаться з друзями у вільний час, а 94% данських дітей мають акаунт у соцмережах ще до 13 років.
Заборони в інших країнах
Нагадаємо, Австралія першою у світі заборонила користування соцмережами дітям до 16 років. Закон зобов’язує компанії на кшталт Meta і TikTok блокувати доступ неповнолітнім, а за порушення передбачає штрафи до 49,5 млн австралійських доларів.
Також у Німеччині пропонують обмежити доступ дітей до соцмереж, щоб зменшити онлайн-залежність і захистити психічне здоров’я. Міністерка юстиції Стефані Хубіг закликає встановити чіткий віковий поріг, аби полегшити контроль для батьків і запобігти кібербулінгу.
У Швеції планують запровадити вікові обмеження для соцмереж, щоб зупинити вербування дітей злочинними угрупованнями. За даними поліції, банди залучають підлітків через Instagram і TikTok - іноді навіть 11-річних.