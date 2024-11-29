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Австралія заборонила підліткам до 16 років користуватися соцмережами: що відомо

Австралія, П'ятниця 29 листопада 2024 15:49
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Австралія заборонила підліткам до 16 років користуватися соцмережами: що відомо Фото: Австралія заборонила соцмережі дітям до 16 років (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям віком до 16 років. Новий закон, що передбачає великі штрафи для техногігантів, викликав бурхливі суперечки: прихильники впевнені, що захист захистить підлітків від негативного впливу цифрового контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Австралія забороняє соцмережі для дітей до 16 років: схвалення та критика

Австралійський уряд запровадив сувору заборону на використання соціальних мереж дітьми молодше 16 років. Цей крок, який вже називають одним із найжорсткіших у світі, викликає гострі дискусії в суспільстві. Одні підтримують ініціативу, посилаючись на захист психічного здоров’я підлітків, інші критикують її, побоюючись негативних наслідків.

Закон зобов’язує великі технологічні компанії, такі як Meta Platforms (власник Facebook та Instagram) і TikTok, заборонити доступ до їхніх платформ користувачам, які не досягли 16 років. За порушення передбачені штрафи до 49,5 мільйона австралійських доларів (32 мільйони доларів США). Тестування методів контролю почнеться в січні, а повна заборона набуде чинності через рік.

Відповідальність за безпеку дітей

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що нововведення спрямоване на забезпечення безпеки дітей у цифровому середовищі.

"Тепер платформи зобов’язані ставити безпеку наших дітей на перше місце. Це крок, який допоможе батькам спати спокійніше", - зазначив Албанізі.

За його словами, надмірне використання соціальних мереж становить загрозу як фізичному, так і психічному здоров’ю підлітків. Зокрема, прем’єр вказав на шкоду, якої зазнають дівчата через нав’язливі стандарти краси, а також на негативний вплив мізогінного контенту на хлопців.

Суперечлива реакція суспільства

У п’ятницю мешканці Сіднея висловили змішані почуття щодо прийнятого закону. Деякі батьки підтримали ініціативу, сподіваючись на зниження рівня інтернет-залежності у дітей.

Однак представники технологічних компаній, зокрема TikTok, попередили, що заборона може підштовхнути підлітків до пошуку обхідних шляхів, що своєю чергою приведе їх у "темні куточки інтернету".

Критики закону також стверджують, що відповідальність за виховання і контроль за використанням соцмереж має лежати на батьках, а не на уряді.

Світовий прецедент

Австралія стала першою країною, яка впровадила настільки жорсткі заходи. Ця подія може стати важливим орієнтиром для інших країн, які розглядають способи боротьби з негативним впливом соціальних мереж на молодь.

Нагадаємо,що Нью-Йорк подав до суду на Meta, Google, Snap і TikTok. Місто вимагає, щоб компанії оплатили послуги з охорони психічного здоров'я молоді та змусити політиків ухвалити відповідні закони.

Крім того, компанії Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe домовилися в сезон виборів маркувати контент, створений за допомогою штучного інтелекту.

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