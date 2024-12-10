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Швеція планує ввести вікові обмеження для соцмереж

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 12:04
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Швеція планує ввести вікові обмеження для соцмереж Фото: Швеція розглядає вікові обмеження для соцмереж (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Швеція розглядає запровадження вікових обмежень для соціальних мереж, щоб запобігти використанню дітей злочинними угрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna.AT.

У Швеції можуть ввести вікові обмеження для соцмереж

Швеція планує запровадити вікові обмеження на використання соціальних мереж за зразком австралійської моделі. Цей крок покликаний протидіяти бандам, які вербують дітей для здійснення вбивств і терактів. Про це заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер після зустрічі зі своїми колегами з країн Північної Європи. За його словами, ситуація є надзвичайно серйозною, і уряд розглядає всі можливі заходи для вирішення проблеми.

Масштаби проблеми

За даними шведської поліції, злочинні угруповання активно використовують такі платформи, як Instagram, TikTok, та інші соцмережі, для вербування підлітків. У деяких випадках виконавцям злочинів було лише 11 років.

Лише за перші сім місяців 2024 року кількість підозрюваних у вбивствах у віці до 15 років сягнула 93 осіб - це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Швеція також займає перше місце в Європі за кількістю стрілянин на душу населення.

Данія також фіксує наслідки цього явища: за останні місяці поліція країни зареєструвала 32 випадки, коли шведів найняли для здійснення актів насильства на території Данії.

Соцмережі і наступні кроки

Міністр юстиції повідомив, що такі технологічні компанії, як Meta (Facebook), Alphabet (Google) та Snap (Snapchat), заявили про готовність співпрацювати для вирішення проблеми. Проте, якщо їхніх зусиль виявиться недостатньо, уряд Швеції може вдатися до жорсткіших заходів, включаючи введення законодавчих обмежень.

Модель, що розглядається, базується на досвіді Австралії, де діють суворі вікові обмеження для доступу до соцмереж.

Нагадаємо, що Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям віком до 16 років. Новий закон, що передбачає великі штрафи для техногігантів, викликав бурхливі суперечки: прихильники впевнені, що захист захистить підлітків від негативного впливу цифрового контенту.

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