У Німеччині хочуть обмежити доступ до соцмереж: що у влади на меті

У Німеччині хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж. Там заявили про захист психічного здоров’я дітей, а також зменшення онлайн-залежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Так, міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг закликала запровадити чіткі вікові обмеження для користувачів соціальних мереж. На її переконання це сприятиме здоровому розвитку дітей без надмірного впливу онлайн-середовища.

За її словами, діти й підлітки потребують захисту - від кібербулінгу, від тиску самовираження та надмірної "екранної" залежності.

"Це сприятиме розвитку, захищатиме приватне життя та зменшить щоденну напругу у сім’ях", - підкреслила Хубіг.

Батькам стане легше контролювати доступ дітей до онлайн-платформ

Стефані Хубіг вважає, що запровадження вікового порогу полегшить батьківську участь у житті дитини в інтернеті, адже зникне необхідність у постійному контролі та поясненнях.

Вона також звернула увагу на позитивний досвід інших країн, де подібні обмеження вже діють: у школах зменшилася кількість випадків цькування, а діти стали більш зосередженими й соціально активними.

Досвід інших країн

Через надмірний вплив на психічне здоров’я дітей соціальні мережі викликають занепокоєння серед батьків у всьому світі.

Так, поки в Європі лише готують нові цифрові правила, в Австралії вже діє заборона на використання соцмереж дітьми до 16 років. Тамтешнім платформам загрожують мільйонні штрафи за недотримання вікових вимог. Закон набуде чинності до кінця 2025 року, і наразі обговорюються методи верифікації віку.

В свою чергу Великобританія розглядає введення лімітів часу використання соцмереж для неповнолітніх (наприклад, 2 години на день або нічна заборона після 22:00), але класичні вікові обмеження поки не введено.

В окремих штатах США заборони не менш суворі: