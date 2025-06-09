У Німеччині хочуть обмежити доступ до соцмереж: що у влади на меті
У Німеччині хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж. Там заявили про захист психічного здоров’я дітей, а також зменшення онлайн-залежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Так, міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг закликала запровадити чіткі вікові обмеження для користувачів соціальних мереж. На її переконання це сприятиме здоровому розвитку дітей без надмірного впливу онлайн-середовища.
За її словами, діти й підлітки потребують захисту - від кібербулінгу, від тиску самовираження та надмірної "екранної" залежності.
"Це сприятиме розвитку, захищатиме приватне життя та зменшить щоденну напругу у сім’ях", - підкреслила Хубіг.
Батькам стане легше контролювати доступ дітей до онлайн-платформ
Стефані Хубіг вважає, що запровадження вікового порогу полегшить батьківську участь у житті дитини в інтернеті, адже зникне необхідність у постійному контролі та поясненнях.
Вона також звернула увагу на позитивний досвід інших країн, де подібні обмеження вже діють: у школах зменшилася кількість випадків цькування, а діти стали більш зосередженими й соціально активними.
Досвід інших країн
Через надмірний вплив на психічне здоров’я дітей соціальні мережі викликають занепокоєння серед батьків у всьому світі.
Так, поки в Європі лише готують нові цифрові правила, в Австралії вже діє заборона на використання соцмереж дітьми до 16 років. Тамтешнім платформам загрожують мільйонні штрафи за недотримання вікових вимог. Закон набуде чинності до кінця 2025 року, і наразі обговорюються методи верифікації віку.
В свою чергу Великобританія розглядає введення лімітів часу використання соцмереж для неповнолітніх (наприклад, 2 години на день або нічна заборона після 22:00), але класичні вікові обмеження поки не введено.
В окремих штатах США заборони не менш суворі:
- Небраска: від 1 липня 2026 року - верифікація віку і батьківська згода до 18 років, штраф $2 500 за порушення;
- Нью-Йорк ввів обмеження по алгоритмах та нічним повідомленням для користувачів до 18 років;
- Вірджинія з 2026 року накладає ліміти - 1 година на день для користувачів до 16, із або без згоди батьків.
Нагадаємо, в Україні протягом року зроблено важливі кроки до створення безпечного середовища для кожної дитини - вдома, у школі та в цифровому просторі.
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