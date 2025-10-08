ua en ru
Еще одна страна готовит радикальные изменения: детям хотят запретить соцсети

Среда 08 октября 2025 11:49
Еще одна страна готовит радикальные изменения: детям хотят запретить соцсети Фото: Ребенок со смартфоном (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство Дании готовит запрет пользования социальными сетями для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула, что смартфоны и соцсети "украли детство" у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Фредериксен объявила об инициативе во время открытия парламентской сессии. Она отметила, что чрезмерное пользование соцсетями связано с ростом тревожности, депрессий и проблем с концентрацией среди молодежи.

Пользоваться можно будет с разрешения родителей

По ее словам, запрет будет охватывать несколько популярных соцсетей. В то же время родители смогут разрешить детям пользоваться ими с 13 лет. Правительство надеется, что новые правила вступят в силу уже в следующем году.

Министр цифровизации Дании Каролине Стаге назвала инициативу "прорывом" и отметила, что государство должно "перейти от цифрового плена к сообществу".

Фредериксен также привела данные, согласно которым 60% юношей в возрасте 11-19 лет не видятся с друзьями в свободное время, а 94% датских детей имеют аккаунт в соцсетях еще до 13 лет.

Запреты в других странах

Напомним, Австралия первой в мире запретила пользование соцсетями детям до 16 лет. Закон обязывает компании вроде Meta и TikTok блокировать доступ несовершеннолетним, а за нарушение предусматривает штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

Также в Германии предлагают ограничить доступ детей к соцсетям, чтобы уменьшить онлайн-зависимость и защитить психическое здоровье. Министр юстиции Стефани Хубиг призывает установить четкий возрастной порог, чтобы облегчить контроль для родителей и предотвратить кибербуллинг.

В Швеции планируют ввести возрастные ограничения для соцсетей, чтобы остановить вербовку детей преступными группировками. По данным полиции, банды привлекают подростков через Instagram и TikTok - иногда даже 11-летних.

