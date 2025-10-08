Еще одна страна готовит радикальные изменения: детям хотят запретить соцсети

Правительство Дании готовит запрет пользования социальными сетями для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула, что смартфоны и соцсети "украли детство" у детей.

Фредериксен объявила об инициативе во время открытия парламентской сессии. Она отметила, что чрезмерное пользование соцсетями связано с ростом тревожности, депрессий и проблем с концентрацией среди молодежи.

Пользоваться можно будет с разрешения родителей

По ее словам, запрет будет охватывать несколько популярных соцсетей. В то же время родители смогут разрешить детям пользоваться ими с 13 лет. Правительство надеется, что новые правила вступят в силу уже в следующем году.

Министр цифровизации Дании Каролине Стаге назвала инициативу "прорывом" и отметила, что государство должно "перейти от цифрового плена к сообществу".

Фредериксен также привела данные, согласно которым 60% юношей в возрасте 11-19 лет не видятся с друзьями в свободное время, а 94% датских детей имеют аккаунт в соцсетях еще до 13 лет.