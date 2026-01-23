Данія була готова битися з США за Гренландію, військові отримали наказ, - ЗМІ

Військові збройних сил Данії, яких відправили до Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку американської агресії проти острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DR.
"Збройні сили повинні якомога швидше посилити здатність виконувати план оборони Гренландії", - процитувало видання наказ, отриманий данськими військовими.
Минулого тижня стало відомо, що військові та цивільні літаки систематично перевозили військових, озброєння та військові вантажі до Гренландії. Данський уряд мав політичну волю вступити в бій у разі нападу з боку США, при цьому опозиційні партії повністю підтримали це рішення.
Щоправда, Копенгаген не вважав американську атаку можливою попри агресивну риторику президента США Дональда Трампа. Проте Данія продовжила зосередження військових в Гренландії під прикриттям навчань Arctic Endurance.
Сама операція з проведення навчань планувалася достатньо давно, але події навколо Гренландії значно прискорили її реалізацію. Армія Данії отримала завдання "посилити присутність і рівень активності в Гренландії, щоб продемонструвати готовність і здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства".
Отримані данськими військовими накази передбачали введення в дію плану оборони Гренландії у випадку нападу на острів. Окрім того, данські військові в Гренландії отримали боєприпаси, що означало їхню готовність негайно вступити в бій, якби виникла така потреба.
Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів щодо змісту наказів. Проте визнало, що на острові перебувають "значні сили" армії, а "навчання" Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.
На тлі вдалої операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Він повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, нібито "не здатна" забезпечити належний захист.
При цьому Трамп спочатку не виключив застосування військової сили для взяття острову під контроль. Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер також заявив, що Гренландія має стати частиною США в рамках національної системи безпеки - і також не відкинув можливість військового захоплення острова для досягнення цієї мети.
Результатом стало перекидання на острів невеликого, але демонстративного контингенту сил союзників по НАТО. Після цього Трамп влаштував істерику та оголосив був про мита проти країн, що підтримали Данію.
США вустами міністра фінансів Скотта Бессента вчергове заявили, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, а також застерегли Європу від посилення військової присутності на острові. Але його заяви були проігноровані. ДІйшло до того, що сопартійці Трампа були готові законодавчо заборонити йому навіть дивитися у бік Гренландії.
Втім, проблему все ж таки вирішили мирно. 21 січня Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Давосі заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії. ЗМІ повідомили, що рамкова угода щодо Гренландії містить принцип поваги суверенітету Данії над островом, а дансько-американську оборонну угоду 1951 року буде оновлено.