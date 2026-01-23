Данія була готова битися з США за Гренландію, військові отримали наказ, - ЗМІ

"Збройні сили повинні якомога швидше посилити здатність виконувати план оборони Гренландії", - процитувало видання наказ, отриманий данськими військовими.

Минулого тижня стало відомо, що військові та цивільні літаки систематично перевозили військових, озброєння та військові вантажі до Гренландії. Данський уряд мав політичну волю вступити в бій у разі нападу з боку США, при цьому опозиційні партії повністю підтримали це рішення.

Щоправда, Копенгаген не вважав американську атаку можливою попри агресивну риторику президента США Дональда Трампа. Проте Данія продовжила зосередження військових в Гренландії під прикриттям навчань Arctic Endurance.

Сама операція з проведення навчань планувалася достатньо давно, але події навколо Гренландії значно прискорили її реалізацію. Армія Данії отримала завдання "посилити присутність і рівень активності в Гренландії, щоб продемонструвати готовність і здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства".

Отримані данськими військовими накази передбачали введення в дію плану оборони Гренландії у випадку нападу на острів. Окрім того, данські військові в Гренландії отримали боєприпаси, що означало їхню готовність негайно вступити в бій, якби виникла така потреба.

Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів щодо змісту наказів. Проте визнало, що на острові перебувають "значні сили" армії, а "навчання" Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.