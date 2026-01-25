ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Дания бойкотирует американские товары из-за политики Трампа касаемо Гренландии

Воскресенье 25 января 2026 00:54
UA EN RU
Дания бойкотирует американские товары из-за политики Трампа касаемо Гренландии Фото: под бойкот в Дании попал любимый напиток президента США Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Дании растет популярность мобильных приложений, которые помогают потребителям идентифицировать и избегать американских товаров из-за политики США в отношении Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, популярность таких приложений как UdenUSA (без США - ред.) и Made O'Meter резко возросла в рейтингах App Store и Google Play в Дании. Программы позволяют сканировать штрих-коды товаров и получать информацию об их происхождении, а американские продукты отмечаются, чтобы стимулировать потребителей не покупать их.

Например, диетическая кола, любимый напиток президента США Дональда Трампа, отмечается красным крестиком в одном из приложений, тогда как напротив известных напитков из Франции или Австралии изображена зеленая галочка.

Приложение UdenUSA возглавило список бесплатных программ в датском App Store, опередив даже чат-боты искусственного интеллекта. Его создал 21-летний программист Йонас Пиппер вместе с другом, который объяснил, что проект не направлен непосредственно на призыв к бойкоту, а должен дать потребителям "прозрачность в выборе товаров".

По оценкам СМИ, распространение таких приложений частично вызвано реакцией датчан на комментарии Трампа о возможной покупке Гренландии.

Эксперты отмечают, что бойкот американских товаров в супермаркетах вряд ли будет иметь существенное экономическое влияние на США из-за небольшой доли импортируемых из Америки продуктов. Однако инициатива демонстрирует рост напряжения среди граждан Дании и стремление потребителей выразить свой протест таким образом.

Трамп посягает на Гренландию и хочет купить остров

Как известно, Гренландия, которая является автономной в составе Дании, против присоединения к США, чего желает американский лидер Дональд Трамп. Эти две страны и их жителей возмутили планы Трампа, как и другие государства ЕС.

Однако Вашингтон на фоне этого противостояния придумал другую стратегию для получения острова - предложить жителям Гренландии по миллиону долларов за согласие присоединения к США.

Дональд Трамп обосновывает намерение контролировать Гренландию тем, что она окружена подводными лодками и кораблями Китая и РФ и это является угрозой нацбезопасности Штатов, поскольку остров идеально подходит для нападения на США.

В Европе рассматривают планы для противостояния посягательств Трампа на Гренландию. Один из них предполагает, что глава Белого дома переключится на другую цель, что подтвердит мысли - Трамп своими угрозами лишь пытается получить уступки от Дании и ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Дональд Трамп Гренландия
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов