Данілов про загрозу з Білорусі: якщо хтось до нас посунеться, я йому не заздрю

Україна в курсі спільних навчань РФ та Білорусі біля північних кордонів України, для ЗСУ вони не стали несподіванкою.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Справді, сьогодні там були навчання. Ми знали, що вони там відбуватимуться. Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю здійснюватимуть ті чи інші акти агресії", - зазначив Данілов.
За його словами, Україна готується до будь-якого сценарію розвитку подальшої ситуації, і ця підготовка розпочалася давно.
"Якщо хтось поткнеться на нашу територію, то я йому не заздрю", - підсумував секретар РНБО України.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що безпосередньо межує з Україною.
Також нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності армії.
Дізнатися, чи є небезпека для України через такі маневри Білорусі - можнав нашому матеріалі за посиланням.
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